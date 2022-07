Deichbrand 2022 Anreise: Stau und Bollerwagen-Verbot – das müssen Besucher wissen

Von: Fabian Raddatz, Marcel Prigge

Zehntausende Musikfans werden ab Mittwoch, 20. Juli 2022, wieder auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz erwartet. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Wer zum Deichbrand-Festival 2022 anreist, muss dafür auch Geduld mitbringen. Bei der Anreise im Zug und im Auto wird viel los sein.

Cuxhaven – Zehntausende Musikfans werden ab Mittwoch, 20. Juli 2022, wieder auf den Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz pilgern. Denn dann startet das Deichbrand 2022. Vier Tage lang können sie sich vom 21. bis zum 24. Juli auf Dutzende Bands und Shows freuen. Die Besucher müssen sich jedoch bei der An- und Abreise auf viel Verkehr einstellen.

Die Bahngesellschaft Metronom hat es auf dem Hurricane 2022 vorgemacht, nun zieht die NordWestBahn (NWB) nach. Denn ebenso wie bei der Anreise zum Hurricane Festival, soll es auch auf der Strecke zum Deichbrand ein Bollerwagen-Verbot in Zügen geben. Wie die Bahngesellschaft in einer Pressemitteilung erklärte, werde die Mitnahme von Fahrrädern und Bollerwagen auf der Linie RS2 von Bremen nach Bremerhaven von Freitag, 22. Juli 2022, bis Sonntag, 24. Juli 2022, verboten sein.

NWB verbietet Mitnahme von Bollerwagen zum Deichbrand 2022: Jeder Sitz- und Stehplatz werde benötigt

„Am übernächsten Wochenende wird es in den Zügen der Regio-S-Bahn aufgrund des Deichbrand Festival, Kreuzfahrtreisenden von und nach Bremerhaven sowie Baumaßnahmen besonders eng“, heißt es vonseiten der NWB. Grund für die vielen Mitfahrenden ist das 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket 2022 und Bauarbeiten auf der Strecke, die die Regionalexpress-Verbindungen ausfallen lassen. „Für das erwartete besonders hohe Fahrgastaufkommen wird jeder verfügbare Sitz- und Stehplatz benötigt.“

EVB erlaubt hingegen Bollerwagen in den Zügen zum Deichbrand 2022: Eine Mitnahme-Garantie gibt es jedoch nicht

Von Bremerhaven allerdings sind bis Cuxhaven wieder Bollerwagen erlaubt. Das erklären zumindest die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB). Jedoch gibt es auch keine Garantie, dass solch sperriges „Gepäck“ mitgenommen werden könnte.

„Im genannten Zeitraum können wir Euch nicht garantieren, dass wir Euch mit Euren Bollerwagen befördern können. Dazu gehört ebenfalls auch sperriges Gepäck, Möbelstücke, Sackkarren oder ähnliches“, schreibt der EVB bei Facebook. Ein Verbot gebe es jedoch nicht.

Deichbrand 2022: Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen auf A27

Obwohl es in diesem Jahr wieder eine Möglichkeit zur Frühanreise gibt – dadurch erhofft sich die Polizei eine gewisse Entspannung im Anreiseverkehr – wird es am Hauptanreisetag am Donnerstag, 21. Juli 2022, wieder voll auf den Straßen werden. Die Polizei rechnet mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen und einigen Verkehrsbehinderungen, vor allem auf der A27.