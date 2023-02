Fahrerin gerät in Gegenverkehr und beschädigt 6 Autos – sie wird schwer verletzt

Von: Anika Zuschke

Teilen

Eine Autofahrerin kam auf der Landesstraße 111 mehrfach in den Gegenverkehr und prallte schließlich gegen einen Baum. © Polizeiinspektion Stade

Aus ungeklärter Ursache ist eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag bei Stade mehrfach in den Gegenverkehr geraten und prallte anschließend gegen einen Baum.

Stade – Am Dienstagnachmittag geriet eine Autofahrerin auf der Landesstraße 111 zwischen Barnkrug und Abbenfleth mehrfach in den Gegenverkehr, beschädigte dabei insgesamt sechs entgegenkommende Fahrzeuge und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da die L 111 für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahmen zeitweise gesperrt werden musste, kam es zu Behinderungen im Feierabendverkehr.

Unfall in Stade: Frau beschädigt sechs Autos und wird schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr am Dienstag, 21. Februar 2023. Zu dem Zeitpunkt war die 48-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in Richtung Stade unterwegs. In Barnkrug verlor sie dann aus bisher ungeklärten Umständen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam mehrfach in den Gegenverkehr und beschädigte sechs Fahrzeuge. In Abbenfleth kam die Fahrerin schließlich von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Ersthelfer holten die Frau aus ihrem Fahrzeug, ein Rettungswagen brachte sie anschließend schwer verletzt in das Stader Elbeklinikum. Die anderen sechs Unfallbeteiligten blieben Polizeiangaben zufolge unverletzt, doch wurden ihre Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Buxtehude (Landkreis Stade) in Niedersachsen ist erst am Samstagabend, 18. Februar 2023, ein 24-jähriger junger Mann getötet worden.