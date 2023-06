Neue alte Bahnstrecken in Niedersachsen: Hier könnten Züge wieder fahren

Von: Andree Wächter

Die Reaktivierung von Bahnstrecken nimmt Fahrt auf. 54 Abschnitte sind noch im Rennen. Im Herbst wird die Zahl verkleinert.

Hannover – Der ÖPNV oder auch das 49-Euro-Ticket gelten als wichtige Bausteine bei der Verkehrswende. Ein Problem: Viele Bahnstrecken wurden in den vergangenen Jahrzehnten stillgelegt und teilweise sogar die Gleise abgebaut. Das niedersächsische Verkehrsministerium will nun herausfinden, wo sich eine Reaktivierung wirtschaftlich lohnt – also Kosten und Fahrgastzahlen in einem vertretbaren Verhältnis stehen. Dazu hat es eine Liste von 54 Bahnstrecken veröffentlicht, die es in die Reaktivierungsstufe 1 geschafft haben. Pikant: Auch die Strecke der Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen ist auf der Liste zu finden.

Bemerkenswert ist weiter, dass einige Strecken nicht an der Landesgrenze haltmachen. So tauchen auch die Strecken Bassum – Rahden und Sulingen – Rahden auf. Vorausgegangen war ein Aufruf des niedersächsischen Verkehrsministeriums an die Kommunen und Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), entsprechende Strecken zu benennen.

46 Bahnstrecken und Streckenabschnitte wurden für mögliche Reaktivierungen eingereicht, von denen 29 positiv auf die Eingangskriterien geprüft worden sind. Ferner wurden von der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) weitere 25 Strecken betrachtet, die bereits in einem früheren Verfahren in die engere Auswahl gekommen waren, schreibt das niedersächsische Verkehrsministerium. Es werden nun also insgesamt 54 alte und neue Bahnstrecken und Streckenabschnitte auf ihre Wirtschaftlichkeit untersucht.

Verkehrsminister Olaf Lies: „Wir haben das Ziel, so viele Strecken wie möglich zu reaktivieren. Dabei halten wir das Tempo hoch: Heute haben wir bereits konkrete Projekte benannt.“ Dies sind die bereits in Planung und Streckenertüchtigung fortgeschrittenen Reaktivierungsverfahren auf den Strecken Stade – Bremervörde, Lüneburg – Soltau, Braunschweig – Harvesse und Helmstedt – Schöningen.

Ferner setzt sich das Land weiterhin mit Nachdruck dafür ein, dass auch die kurz vor der Umsetzung stehenden Streckenreaktivierungsprojekte Buchholz – Jesteburg – Hamburg-Harburg, Neuenhaus – Coevorden und Salzgitter-Lebenstedt – Salzgitter-Lichtenberg so schnell wie möglich realisiert werden.

Parallel zur B 6 verläuft die Bahnstrecke in Syke-Steimke. Auch sie kommt für eine Reaktivierung in Frage. © Anke Seidel

Und weiter schreibt das Verkehrsministerium: Unabhängig von den genannten Strecken wird der Lenkungskreis, der sich aus den verkehrspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen sowie aus Vertretern von Fachorganisationen und kommunalen Spitzenverbänden zusammensetzt, sich weiter mit der Umsetzung des Untersuchungsschemas der LNVG befassen. Das bedeutet, dass nun nach der Vorauswahl der Strecken eine Nutzwertanalyse für die Strecken mit der größten Chance auf einen positiven Nutzwert vorbereitet wird. Diese wird bei der dritten Sitzung des Lenkungskreises Thema sein, die im Herbst stattfinden wird.

Auch wenn alle Beteiligten sich beeilen, wird es bei den meisten Strecken noch etwas dauern, bis Personen von A nach B befördert werden. Laut dem Nahverkehrsbündnis Niedersachsen könnten die ersten Strecken in spätestens fünf Jahren reaktiviert sein.