Fachkräftemangel in der Gastronomie: Alle Kräfte für den Tisch

Von: Katia Backhaus

Teilen

Im Daisy’s Diner in Oyten ist Serviceroboter Bella Teil des Teams und fährt zum Beispiel das Essen an den Tisch. © Dennis Bartz

In Niedersachsen herrscht in vielen Branchen ein Mangel an qualifizierten Beschäftigten. Können Roboter die Gastronomie entlasten?

Oyten – Bella könnte so etwas sein wie die eierlegende Wollmilchsau. Sie sieht mit ihrem Katzengesicht süß aus und kann Geburtstagsständchen singen. Sie kann schwer schleppen und ist – solange die Batterie geladen ist – eine unermüdliche Arbeitskraft. Und sie verkörpert den technischen Fortschritt.

Aber Bella, der Serviceroboter, kann nicht alle Herzen für sich gewinnen. Zumindest beobachtet das Cornelia Amir Sehhi, Geschäftsführerin des Daisy’s Diner, einem Restaurant im besten 1950er-Jahre-American-Soap-Stil. Für die ebenfalls in den 50er-Jahren geborene Generation, die jetzt 70 Jahre und älter ist, sei Bella ein Star, sagt Amir Sehhi. Handy raus: Bellas Auftritt wird nicht selten mitgefilmt.

Arbeitszeit ist jungen Menschen wichtiger als ein Roboter

Für die jungen Leute aber, vor allem für die, die bei ihr arbeiten, sei der Serviceroboter trotz der Entlastung, die er bietet, kaum von Interesse, berichtet Amir Sehhi. „Für die ist das Thema: Wann kriege ich frei?“

Auch im Daisy’s Diner spüren sie den Fachkräftemangel, vor allem bei den Auszubildenden. Grundsätzlich sei die Personalsituation gut, ein eingespieltes Team, wenig Fluktuation. Doch mit fehlendem Nachwuchs kommen Probleme in Sicht. Zwei Ausbildungsplätze in der Küche könne sie anbieten, aber: „Wir kriegen nicht eine einzige Bewerbung.“ Besser sehe es im Service aus, doch auch dort kämen weniger Anfragen als früher.

Das Nachwuchsproblem bleibt bestehen

Dass nun ein Roboter aushilft, als eine Art eigenständig fahrender Servierwagen, sei nie als Ersatz für menschliche Kräfte gedacht gewesen, sagt Amir Sehhi. Sie begrüßt, dass Mensch und Maschine mittlerweile „Hand in Hand“ arbeiten: Die Servicekraft hat mehr Zeit für die Gäste, der Roboter übernimmt den Transport von Essen, Getränken und Geschirr. Aber das Nachwuchsproblem löse das nicht – Bella werde von den jungen Leuten nicht einmal als besondere Attraktion, als Zeichen von Zukunftsträchtigkeit, wahrgenommen.

Entscheidend sei vielmehr das Thema Arbeitszeit: „Wir versuchen, jedem entgegenzukommen.“ Viele wollten drei oder vier Tage in der Woche arbeiten, die 40-Stunden-Woche gebe es gar nicht mehr. „Das starre Arbeiten ist das größte Handicap. Man muss sehr flexibel reagieren können“, meint Amir Sehhi.

Den Zehnten gibt es vielleicht nicht mehr.

Björn Grimm, seit 20 Jahren als Gastronomieberater und zugleich als Hotelier tätig, kennt das. Er hilft anderen in der Branche, mit ihren Fachkräfteproblemen umzugehen. Seine erste Frage in einem neuen Betrieb: Brauchen Sie wirklich so viele Mitarbeiter? Er meint das nicht böse, sondern realistisch. Falle es in einem Team von ehemals zehn Leuten schwer, eine offene Stelle zu besetzen, müsse man sich eben in so manchem Fall eingestehen: „Den Zehnten gibt es vielleicht nicht mehr.“

Gastronomen und Gastronominnen müssten darauf achten, wirtschaftlich vorzugehen – und dafür zum Beispiel darauf verzichten, die Nudeln selbst herzustellen oder einen Mittagstisch anzubieten. „Man muss schauen: Was kann ich tatsächlich leisten?“, sagt Grimm. Gerade mit Blick auf das Wohlergehen des Personals dürften die anfallenden Aufgaben nicht einfach immer weniger Menschen aufgeladen werden.

Hochzeitsfeiern „open end“ könnten der Vergangenheit angehören

Dafür müssten Gastronomen und Gastronominnen nicht nur ihren eigenen Ansprüchen, sondern auch denen der Gäste Grenzen setzen. Ein klassisches Beispiel sei etwa die Hochzeitsfeier, die gerne „open end“ gebucht werde und dann bis sechs Uhr morgens dauere. Grimm findet: Bis ein oder zwei Uhr ist in Ordnung – jede weitere Stunde sollten die Gäste aber zusätzlich zahlen. Denn schließlich müsse ja auch das Personal einen angemessenen Aufschlag für die Überstunden und die Nachtarbeit bekommen.

Das Problem reicht also tiefer, als dass ein tellertragender Roboter es richten könnte. Wie Geschäftsführerin Amir Sehhi ist auch Berater Grimm überzeugt: „Der Roboter alleine wird’s nicht richten.“ Eine sinnvolle Unterstützung könne er aber durchaus sein.

Inzwischen gibt es auch Roboter, die kochen können

Und das vielleicht nicht nur im Service, sondern auch in der Küche? In Schleswig-Holstein probiert Gastronom Nils Battenfeld aus Grömitz es aus. Sein Roboter kocht einfache Standardgerichte: Pasta, Bowls und Currys. „Man ist ja wahrscheinlich nicht Koch geworden, um einfach Standardzutaten zu Gerichten zu verarbeiten, sondern da will man anspruchsvoll und kreativ arbeiten. Da ist es doch toll, wenn man entlastet wird und eine Maschine die einfachen Gerichte abnimmt“, erläutert Battenfeld in einem Interview im Magazin „Falstaff“. Entlastung ist das Stichwort: Durch den automatischen Koch seien Teilzeitjobs und freie Wochenenden für sein Personal möglich geworden, sagt Battenfeld.

Auch Amir Sehhi vom Daisy’s Diner hat sich eins der Pilotprojekte der Branche, den Kochroboter des Start-Ups „Da Vinci Kitchen“, angeschaut. „Ich finde die Idee gar nicht schlecht“, sagt sie – für den Nachtbetrieb einer Kantine zum Beispiel. Eine automatisch laufende Fritteuse könnte sie sich auch für ihr Lokal vorstellen, mehr aber nicht. „Wir kochen mit Liebe und individuell.“ Offenbar sehen das viele ihrer Kolleginnen und Kollegen ähnlich: Im Februar musste „Da Vinci Kitchen“ Insolvenz anmelden. Schlussendlich habe niemand den Kochroboter kaufen wollen, hieß es.

Bella und Co.: Steigende Nachfrage Automatische Helfer werden offenbar immer gefragter. Ursprünglich sei die Idee mit den Servicerobotern mit Blick auf den Fachkräftemangel in der Pflege entstanden, berichtet Dirk Fischer, Geschäftsführer bei Energiereich Consulting. Inzwischen sei das auch in der Gastronomie ein Thema.

Die Hamburger Firma vertreibt seit 2021 unter anderem den in Asien produzierten Bella Bot, einen 1,30 Meter hohen menschenähnlichen Serviceroboter mit Katzengesicht. Anfangs habe er monatlich fünf bis acht Roboter verkauft, der Absatz sei dann „kontinuierlich gestiegen“.