Face to Face: Schülerin aus Niedersachsen sieht Wolf auf dem Schulweg

Eine Wolfssichtung im Landkreis Friesland sorgen für Aufregung. Angeblich soll eine Schülerin einen Wolf auf dem Schulweg gesehen haben.

Jever - Der Wolf kommt dem Menschen immer näher. Am Mittwoch (7. September) soll eine Schülerin auf dem Schulweg einen Wolf auf einem nahegelegenen Acker bei Cleverns gesichtet. Berichte über ähnliche Wolfssichtungen auf dem Schulweg hat es offenbar noch in weiteren Fällen gegeben. Informationen zu einem aktiven, auffälligen Verhalten der gesichteten Wölfe bei diesen Beobachtungen liegen dem Umweltministerium bisher nicht vor. Es hat daher – anders als in den sozialen Medien berichtet – auch keine Maßnahmen der Polizei oder andere behördliche Maßnahmen gegen Wölfe im Raum Cleverns (Landkreis Friesland) gegeben.

Wolfsrudel in Niedersachsen 34 Wolfspaare 2 Einzeltiere 4 Gesamttierzahl ca. 350

Dazu sagt Energie- und Umweltminister Olaf Lies: „Wir als Umweltministerium beobachten die Situation in Cleverns und in den Landkreisen Wittmund und Friesland genau. Die Menschen vor Ort sind nachvollziehbarer Weise verunsichert und in Sorge. Solche Nahbegegnungen sind nicht nur unheimlich, sie fördern Sorgen und Ängste bei den Eltern.“ Zwar scheinen sich die gesichteten Wölfe nicht aggressiv verhalten zu haben. Aber fest steht: Sollte sich ein Wolf Menschen mehrfach nähern, wird das Ministerium umgehend die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Lies: „Dafür sind wir auch auf die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen.“

Wölfe in Niedersachsen: Nahbegegnung zwischen Wolf und Mensch

Berichte über „Nahbegegnungen“ mit Menschen werden im Umweltministerium und dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) immer mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt und geprüft. An der betroffenen Schule war bereits vor dem Vorfall vom Mittwoch eine Informationsveranstaltung für Eltern durch den Wolfsberater vorgesehen. Auch das Wolfsbüro des NLWKN wird eine solche Beratung, wie in ähnlich gelagerten Fällen auch, anbieten.

+ Im Landkreis Friedland ist eine Schülerin einem Wolf begegnet. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Das Wolfsbüro des NLWKN wird neben der Beratung die Lage vor Ort intensiv weiter beobachten. Wenn sich dabei die Notwendigkeit von Vergrämungsmaßnahmen ergibt, ist hierfür eine Ausnahmegenehmigung des Landkreises notwendig.

Wolfssichtung in Niedersachsen: Wolf soll jetzt abgeschossen werden

Bereits Anfang der Woche hatte das Umweltministerium zu den aktuellen Nutztierrissen im Landkreis Friesland und Wittmund berichtet. Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) habe den Abschuss artenschutzrechtlich als Ausnahme genehmigt, teilte das Ministerium am Mittwoch (14. September) mit. In den beiden Landkreisen sei es seit Juli vermehrt zu Übergriffen auf Rinderherden gekommen. Dabei seien sieben Rinder getötet worden. Das Ergebnis einer genetischen Probe bestätigte den Wolf als Verursacher mehrerer Nutztierrisse, wie es weiter hieß.

Nach NDR-Informationen sollen zehn Jäger den Wolf zur Strecke bringen. Das Problem: Sie müssen den Rüden ausfindig machen. Um zukünftig Rinderrisse zu vermeiden, fordert der Nabu einen Herdenschutz für Rinder. Andere Tierbesitzer wollen lieber zur Waffe greifen und so Wolfsangriffe abwehren. Auch Olaf Lies ist nicht untätig. Der Umweltminister plant ein neues Gesetz für Abschuss einzelner Wölfe. Das aktuelle Gesetz hält er für nicht mehr zeitgemäß.

