Mann mit Mercedes-AMG wird mit 220 auf Bundesstraße geblitzt

Kreis Northeim B3

Angerstein - Erneut ist der Polizei ein Extremraser auf einer Bundesstraße in Südniedersachsen in die Radarfalle gegangen. Der Fahrer eines Mercedes AMG sei auf der B3 nahe Angerstein (Kreis Northeim) mit Tempo 220 gemessen worden, teilte die Polizei am Montag mit.