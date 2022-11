EWE erhöht Strom- und Gaspreise in Grundversorgung 2023: So teuer wird es jetzt

Von: Yannick Hanke

Das Oldenburger Energieversorgungsunternehmen EWE erhöht seine Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung 2023. © Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Für zahlreiche Kunden des Oldenburger Energieversorgers EWE wird es bald teurer. Denn die Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung 2023 werden erhöht.

Oldenburg – Nun ist es amtlich: Das Oldenburger Energieversorgungsunternehmen EWE erhöht seine Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung 2023. Wie die EWE am Freitag, 4. November 2022, mitteilte, seien von diesem Schritt etwa 330.000 Strom- und 180.000 Gaskunden betroffen. Laut Oliver Bolay, dem Geschäftsführer der EWE Vertrieb GmbH mit Sitz in Niedersachsen, würde die teure Nachbeschaffung von Strom und Gas den Preis für alle grundversorgten Kunden in die Höhe treiben.

EWE muss Preise für Gas und Strom erneut erhöhen: Ab 1. Januar 2023 wird es für Verbraucher teurer

Die angesprochene Nachbeschaffung sei aber notwendig, weil die EWE einen enormen Kundenzuwachs verzeichne. Konkret müssen Abnehmer in der Grundversorgung 2023 ab dem 1. Januar2023 für Strom 12,16 Cent pro Kilowattstunde mehr als bisher zahlen. Indes steige der jährliche Grundpreis von circa 180 Euro auf etwa 200 Euro.

Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2 800 Kilowattstunden ergäben sich wegen der Preisanhebung insgesamt Mehrkosten von rund 30 Euro im Monat. In Brandenburg gelte die Anpassung nicht, da die EWE dort kein Strom-Grundversorger ist.

EWE ist sich der Energiekrise in Deutschland bewusst – und begrüßt Vorhaben der Bundesregierung

Derweil soll der Gaspreis in der Grundversorgung 2023 um 3,92 Cent pro Kilowattstunde steigen. Dabei würde sich der jährliche Grundpreis nur minimal ändern und sich um circa zwei Euro erhöhen. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden zahle wegen der Preisanhebung insgesamt pro Monat rund 65 Euro mehr als bislang.

Schon zum 1. Oktober 2022 waren die Preise für Strom und Gas in der Grund- und Ersatzversorgung von EWE angehoben worden. Gleichwohl sei dem Energieversorger bewusst, dass die Energiekrise in Deutschland inklusive steigender Preise viele private Haushalte, aber auch Unternehmen wirtschaftlich überfordere. Deshalb begrüße man auch das Vorhaben der Bundesregierung, Energiekunden entsprechend zu entlasten. (mit Material der dpa)