Europawahl 2019: Interviews, Podcasts sowie Fragen und Antworten

Am 26. Mai gilt es wählen zu gehen.

Die nächste Europawahl ist aktuell in aller Munde. Themen wie Brexit, Datenschutz und die Herausforderung der Digitalisierung stehen im Raum. Es ist klar: Die Europawahl wird eine Richtungswahl.

Die Europawahl steht vor der Tür. Am 26. Mai werden sich in Deutschland die Türen der Wahllokale öffnen. Rund 64,8 Millionen wahlberechtigte Bürger sind dann dazu aufgerufen, das neunte Europaparlament zu bestimmen. 96 deutsche Europaabgeordnete werden gewählt. Themen wie der Brexit, die Datenschutzdebatte sowie der Klimaschutz werden im Mittelpunkt der Wahl stehen.

Doch wie läuft eigentlich die Arbeit eines EU-Abgeordneten? Wie stark sind die Rechten im Parlament vertreten? Und was macht eigentlich dieser Martin Sonneborn von der Partei? Das alles sind Fragen, mit denen sich die Volontäre der Kreiszeitung im vergangenen halben Jahr neben ihrer täglichen Arbeit beschäftigt haben. Damit der, der am Sonntag wählen geht auch weiß für wen – oder viel wichtiger für was – er seine Stimme abgibt.

Alle Artikel und Beiträge, die im Rahmen des Europa-Projekts erstellt wurden, sind hier aufgeführt.

Ein Interview mit Brüssel-Korrespondenten Detlef Drewes

Plenarsitzungen verfolgen, Regierungschefs treffen und die Entscheidungen, die in der Europäischen Union getroffen werden, interessant und verständlich darstellen. All das gehört zum Arbeitsalltag von Detlef Drewes. Ein Interview mit dem Brüssel-Korrespondenten Detlef Drewes hat Farina Witte geführt.

Das Interview gibt es auch in Form eines Podcasts zum Anhören.