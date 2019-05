Europa wählt: Unsere Podcasts über den Wahlkampf, die AfD und das Parlament

Europa wählt ein neues Parlament – ein guter Anlass, um ein neues Format auszuprobieren. In einem kleinen Podcast-Projekt haben wir mit verschiedenen Menschen gesprochen und sie gefragt, wie ihre Perspektive auf die EU ist.

Heraus gekommen sind drei Interviews: Farina Witte hat mit Brüssel-Korrespondent Detlef Drewes gesprochen, Katia Backhaus mit Politikwissenschaftler und Parteienforscher Jan Rettig und Luka Spahr mit FDP-Europakandidat Jan-Christoph Oetjen.

Wie behält man im EU-Parlament den Überblick und schreibt darüber? Wie sind die Aussichten extrem rechter Parteien, auch der AfD, auf europäischer Ebene? Und was ist im Europawahlkampf besonders wichtig? Zu den Interviews gelangt ihr ganz einfach per Klick.

Detlef Drewes

Plenarsitzungen verfolgen, Regierungschefs treffen und die Entscheidungen, die in der Europäischen Union getroffen werden, für die Leser interessant und verständlich darstellen. All das gehört zum Arbeitsalltag von Detlef Drewes. Er ist EU-Korrespondent und schreibt regelmäßig für die Kreiszeitung. Im Gespräch mit Farina Witte spricht er über seine Arbeit:

Jan Rettig

Seit 1979, sagt der Politikwissenschaftler Jan Rettig von der Uni Bremen, haben extrem rechte Parteien bei den Europawahlen beständig hinzu gewonnen. Nun haben sie erklärt, nach der Wahl am 26. Mai gemeinsam eine neue rechte Fraktion gründen zu wollen. Welche Rolle spielt dabei die Alternative für Deutschland (AfD)?

Jan-Christoph Oetjen

Er steht in der bundesweiten Wahlliste der FDP auf Platz 5: Jan-Christoph Oetjen ist bereits seit 2003 Mitglied des Niedersächsischen Landtags und war dort bereits agrar- sowie innenpolitischer Sprecher für seine Fraktion. Jetzt will der Sottrumer sich in Brüssel neuen Herausforderungen stellen. Im Gespräch erzählt er, wieso er diese Entscheidung getroffen hat und was unter anderem auch seine Frau damit zu tun hat:

