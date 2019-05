Wahl-Ticker aus der Region: Bürgermeister, Landräte und Europa stehen zur Wahl

Bürgermeister, Europa und Landräte

+ © pixabay © pixabay

Viel los am Wahlsonntag, dem 26. Mai: Ganz Niedersachsen wählt das EU-Parlament und in vielen Kommunen stehen zudem Bürgermeister- oder Landratswahlen an. Wir informieren hier im Ticker über alles Wichtige aus den Landkreisen Diepholz, Verden, Nienburg und Rotenburg.