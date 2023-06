Elton mit eindeutiger Botschaft beim Hurricane Festival: „Ich zähle auf euch!“

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Beim Hurricane Festival haben die Donots TV-Moderator Elton auf die Bühne geholt. Der wiederum erteilte der AfD und ihren Wählern eine klare Absage.

Scheeßel – „We‘re not gonna take it!“ schallte aus den Boxen beim Hurricane Festival 2023, als TV-Moderator Elton zu den Donots auf die Bühne kam. Mit einer Kuhglocke und wichtigen Worten im Gepäck hinterließ der „Ehren-Donot“ (Zitat Sänger Ingo Knollmann) und ehemalige Stefan-Raab-Praktikant nicht nur musikalisch einen starken Eindruck, sondern bezog auch politisch eine klare Position.

Die Donots selbst hatten sich bereits kurz vor ihrem Auftritt zu den aktuellen Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann geäußert. In einem Facebook-Post riefen sie auch andere Künstler dazu auf, sich mit jenen zu solidarisieren, die auf Missstände hinweisen oder sogar selbst von solchen betroffen sind. „Respekt voreinander. Verantwortung füreinander. Vor, auf und hinter der Bühne – genauso wie an allen anderen Orten auch“, schrieben die Künstler dort. Auf der Hurricane-Bühne legte Elton nun in einer anderen Sache nach.

Mehr als nur Zaungast beim Hurricane: Elton stand auch mit den Donots auf der Bühne und gab der AfD und ihren Wählern seinen Standpunkt mit auf den Weg. (Montage: kreiszeitung.de) © Christoph Schmidt/dpa & Pettenpaul

Elton stellt sich zu den Donots auf die Bühne und ledert gegen die AfD

Für Donots-Sänger Ingo Knollmann war es das Wort zum Sonntag, für die zahlreichen Fans vor der Bühne ein Grund dem TV-Star und der Band großen Respekt zu zollen – viel mit Applaus und Jubel. „Leute, ihr seid die Zukunft“, sprach Eltons im Anschluss an das Twisted-Sister-Cover ins Mikrofon von Knollmann. „Egal, was für einen Scheiß die großen Parteien jetzt gerade vielleicht bauen, das ist noch lange kein Grund, eine antidemokratische oder menschenverachtende Partei wie die AfD zum Beispiel, zu wählen.“

„Ich zähle auf euch“, rief Elton der Masse an Fans vor der Hurricane-Bühne entgegen und erhielt postwendend einen anerkennenden Schmatzer von Donots-Frontmann Knollmann auf die Stirn. Unter Sprechchören verließ Elton daraufhin die Bühne. Wenige Minuten und wenige Worte hatten gereicht, um dem sowieso schon sehr emotionalen und energiegeladenen Auftritt der Donots eine zusätzliche eindringliche politische Note zu geben.

Hurricane Festival 2023: Fotos vom Freitag – so schön feiert Scheeßel Fotostrecke ansehen

Unter einem Twitter-Post, in dem Eltons Appell an die Musikfans beim Hurricane von den Donots geteilt wurde, wurde entsprechend dem Thema gleichermaßen mit Zuspruch und Häme reagiert. Dass die Kommentarspalte bei Twitter von vielen auch dafür genutzt wurde, um Elton oder die Band zu diskreditieren, wird die Beteiligten wohl nicht davon abhalten, weiterhin klar Stellung zu beziehen. Tausende Fans des Hurricane Festivals hatten in Scheeßel klargemacht, welchen Respekt sich Elton mit seinen Worten verdient hatte.

Dabei war Elton nicht der einzige, der am Festival-Wochenende in Scheeßel klar Stellung bezog. Ein anderer war Kraftklub-Frontmann Felix Kummer, der wiederum die Causa Rammstein aufgriff und sich mit den Opfern von sexuellen Übergriffen solidarisierte und forderte, den Frauen Glauben zu schenken.