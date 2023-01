Erster LNG-Tanker in Wilhelmshaven angekommen: Umweltschützer planen Proteste

Von: Maximilian Meyer

Luftaufnahme des ersten Anlegers für die Ankunft von Schiffen mit Flüssigerdgas in Deutschland. © Wolfhart Scheer/NPorts/dpa

Nach der Inbetriebnahme des LNG-Terminals in Wilhelmshaven ist der erste Tanker mit Flüssiggas angekommen. Kritik gibt es von Umweltschützern, die Proteste planen.

Wilhelmshaven – „Maria Energy”. So lautet der Name des ersten LNG-Tankers, der Flüssiggas an den erst vor kurzem eingeweihte LNG-Terminal in Wilhelmshaven in Niedersachsen, gegen das Umweltschützer klagen wollten, geliefert hat. Der 289 Meter lange Tanker ist am Dienstagmorgen, 3. Januar, aus den USA an der niedersächsischen Nordseeküste eingetroffen. Das geladene Flüssiggas wird jetzt in den gasförmigen Zustand umgewandelt und in das deutsche Netz eingespeist. Es ist das erste Mal, dass Deutschland auf direktem Weg Fracking-Gas importiert.

Und das stößt nicht überall auf Gegenliebe: Umweltschützer planen Proteste am Tag des Eintreffens des ersten Frachters am LNG-Terminal in Wilhelmshaven, das früher als geplant in Betrieb gegangen ist.

Erster Tanker am LNG-Terminal in Wilhelmshaven: Proteste am Außenhafen in Hooksiel geplant

Am Außenhafen von Hooksiel ist am Abend eine Protestaktion gegen das LNG-Terminal vorgesehen, trotz dessen Betrieb die Sorge um die Gasversorgung in Deutschland bleibt. Einer der Hauptgründe des Protests ist, dass das aus den USA stammende Gas, das im LNG-Terminal in Wilhelmshaven – es hatte jüngst erst die erste Druckprüfung überstanden – ankommt, durch Fracking gewonnen wurde. In Deutschland ist diese umstrittene Förder-Methode jedoch verboten.

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Person durch Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kreanner kritisiert den Import durch den LNG-Tankers, der am Terminal in Wilhelm,shaven angekommen: „Dass Deutschland heute zum ersten Mal direkt Fracking-Gas aus den USA bezieht, ist kein Grund zur Freude, sondern ein historischer Tiefschlag für Klima- und Naturschutz“, zitiert der NDR Müller-Kraenner zur Ankunft des Tankers am LNG-Anleger in WIlhelmshaven, der deutlich teurer wurde, als geplant.