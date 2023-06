Erstaunliches Naturphänomen: Badesee verfärbt sich pink – Ursache unklar

Von: Marcel Prigge

Teilen

In Niedersachsen hat sich quasi über Nacht ein See pink verfärbt. Für den Menschen gefährliche Blaualgen könnten möglicherweise der Grund sein.

Wolfsburg – Ein Naturphänomen sorgt derzeit in Wolfsburg für Erstaunen: Quasi über Nacht hat sich die Wasserfarbe des Allersees in Niedersachsen in Pink geändert. Die Ursache für das Farbenspiel ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, sie könnte jedoch gefährlich für Badende und Besucher sein.

Allersee in Wolfsburg verfärbt sich pink – Ursache sind möglicherweise Blaualgen

Nach Angaben der Stadt Wolfsburg wurden die Verfärbungen kürzlich bei Mäharbeiten am See entdeckt. Momentan wird vermutet, dass der Grund dafür eine Blaualgenart sein könnte. Diese würde jedoch bei Körperkontakt schädlich wirken. Zwar sei die Verfärbung bislang in nicht in Badebereichen des Gewässers vorgekommen, es könnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die mutmaßliche Alge in Richtung Badestrand bewegt.

Teile des Allersees in Wolfsburg haben sich pink verfärbt. Da es sich um ein Badegewässer handelt und die Ursache möglicherweise Blaualgen sind, werden derzeit Gewässerproben überprüft. © Stadt Wolfsburg

„Da es sich beim Allersee um ein EU-Badegewässer handelt, muss bereits beim Verdacht auf Vorhandensein dieser Blaualgenart eine Warnung vor Aufenthalt im Wasser, Angeln und Verzehr der gefangenen Fische ausgesprochen werden“, teilt die Stadt mit. Auch Hunde sollten besser nicht in den Allersee gehen.

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt überprüft Proben aus pinken Badesee

Bislang ist die Algenart jedoch nur eine Vermutung. Das Gesundheitsamt der Stadt habe nach der Entdeckung Wasserproben entnommen, die derzeit im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt überprüft werden.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein See eine ungewöhnliche Farbe annimmt. Ein See in Australien verfärbt sich sogar einmal im Jahr pink. Der Grund dafür ist jedoch ein ungewöhnlich hoher Salzgehalt im Gewässer. Im Hildesheimer Wald in Niedersachsen hat sich ein See purpur verfärbt. Auch da waren jedoch keine Blaualgen schuld, sondern Bakterien.

Was es genau mit der Verfärbung in Wolfsburg auf sich hat, bleibt zunächst unklar. Mit den Laborergebnissen aus dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt ist in der kommenden Woche zu rechnen.