Erschlagener liegt in Badewanne: Prozess gegen Verdächtige

Einer der Angeklagten sitzt im Landgericht neben seinem Verteidiger, dem Rechtsanwalt Hans-Georg Balder (l). In dem Prozess nach Tod eines Mannes aus Aurich, der erschlagen in der Badewanne gefunden worden war, stehen sechs Angeklagte vor Gericht.

Aurich - Nach dem gewaltsamen Tod eines 62-Jährigen müssen sich seit Dienstag vier Männer und zwei Frauen vor dem Landgericht im ostfriesischen Aurich verantworten.

Ihnen wird schwerer Raub, Mord und Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Die Täter sollen Anfang April auf den Mann eingeschlagen haben, um an seine EC-Karte zu kommen. Das Opfer wurde tot in seiner Wohnung in der Badewanne gefunden. Die beiden Hauptangeklagten und ein 19 Jahre alter Mitangeklagter sitzen in Untersuchungshaft und wurden zum Prozessauftakt mit Handschellen in den Verhandlungssaal geführt.

dpa