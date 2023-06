Erneut Großbrand bei Lürssen: Feuer in Halle für Luxus-Yachten

Von: Marcel Prigge

Ein Feuer in einer Halle der Lürssen-Werft hat am Mittwoch für eine riesige Rauchsäule über Bremen gesorgt. Ein Mitarbeiter ist bei dem Feuer verletzt worden.

Lemwerder – Ein Großbrand in der Lürssen-Werft in Lemwerder hat am Mittwoch, 28. Juni, gegen 18:45 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In einer Produktionshalle ist ein Feuer ausgebrochen, die dadurch entstandene Rauchwolke ist in großen Teilen Bremens zu sehen gewesen.

Ein Feuer hat am Mittwoch, 28. Juni 2023, einen Großeinsatz der Feuerwehr in einer Produktionshalle der Lürssen-Werft ausgelöst. Ein 31-Jähriger ist bei dem Brand leicht verletzt worden. © NonstopNews

Nach Angaben der Polizei gingen diverse Meldungen einer Rauchsäule aus Niedersachsen und der Hansestadt ein. In der Halle der Werft wurden Schweißarbeiten an einem Schiffsrohbau durchgeführt. Aufgrund dessen seien Belüftungsrohre aus Kunststoff in Brand geraten. Anschließend habe sich das Feuer auf zwei Maschinen ausgebreitet, die sich in der Nähe befanden, berichten die Einsatzkräfte zum Ermittlungsstand am Donnerstagmittag. Daraus sei auch die starke Rauchentwicklung resultiert.

An der Halle und am Schiffsrohbau entstand durch das Feuer kein Schaden. Dennoch schätzt die Polizei die Schadenssumme auf etwa 70.000 Euro. Die Werft wurde während des Brandes zwar vollständig evakuiert, ein 31-jähriger Mitarbeiter sei jedoch leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Insgesamt 95 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Industriestraße im Bereich der Werft wurde für den Zeitraum der Brandbekämpfung gesperrt.

Nicht der erste Großbrand in Lürssen-Werft: Feuer aus 2018 musste mehrere Tage bekämpft werden

In der Lürssen-Werft ist bereits im Jahr 2018 ein Großfeuer ausgebrochen. Betroffen vom Brand waren damals ein Schwimmdock und eine Yacht. Mehrere Tage hielt das Feuer an, 900 Kräfte aus verschiedenen Städten und Landkreisen waren in wechselnden Schichten im Einsatz.

Die Feuerwehr bilanzierte den Brand in 2018 als „ein Inferno“. Dennoch hätte es schlimmer kommen können, denn dortige Schiffstanks waren zu dem Zeitpunkt mit 90 Tonnen Dieselöl befüllt. Das Feuer griff dank der Arbeit der Einsatzkräfte nicht darauf über.