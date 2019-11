Baby-Boom im Zoo Hannover: Eisbärin Milana bringt Nachwuchs zur Welt

Erstmalig hat es im Erlebnis-Zoo Hannover Eisbären-Nachwuchs gegeben. In der vergangenen Woche haben zwei Jungtiere dort das Licht der Welt erblickt.

Eisbär-Dame Milana hat Nachwuchs im Erlebnis-Zoo Hannover zur Welt gebracht

zur Welt gebracht Erster Eisbär-Nachwuchs überhaupt in Hannover

Mutter und Kind leben bis zum Frühjahr in Wurfhöhle

Hannover - Milana ist Mutter! Zum ersten Mal gibt es Eisbären-Nachwuchs im Erlebnis-Zoo Hannover, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem das Zooteam wochenlang gerätselt hatte, ob Milana tragend ist, hat die Eisbärin nun ihr Geheimnis gelüftet: Am 20. November um 20.55 Uhr brachte sie das erste und in der Nacht zum 21. November ihr zweites Jungtier zur Welt.

Die Freude im Zoo war riesengroß – aber auch zurückhaltend. „Von den Erfahrungen anderer Zoos wissen wir, dass die ersten zehn Tage besonders kritisch sind“, erklärt Klaus Brunsing, zoologischer Leiter. Die Jungtiersterblichkeit bei Eisbärbabys ist in Zoos wie in der Wildbahn leider sehr hoch. „Milana hat sich gleich nach der Geburt vorbildlich um die beiden Jungtiere gekümmert“, so Brunsing. Doch trotz aller sichtbarer Fürsorge lebte am nächsten Morgen nur noch eines der zwei Babys. Es scheint sich gut zu entwickeln und wirkt munter.

Hannover: Absolute Ruhe bei Eisbären-Aufzucht

Das Zooteam hofft nun, dass die Entwicklung von Milanas Jungtier weiterhin gut verläuft – der Zoo hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. „Wir können über die installierten Kameras auch die Töne aus der Wurfhöhle hören: das Kleine gibt die typischen, keckernden Jungtier-Laute von sich“, erzählt Brunsing. Milana kümmert sich weiter bestens um ihren etwa Meerschweinchen-großen Nachwuchs. „Es ist schwer, das winzige Jungtier in dem dichten Fell von Milana zu erkennen, sie hält es eng bei sich zwischen ihren Vorderbeinen, um es zu wärmen.“

In der nächsten Zeit wird sich niemand der Wurfhöhle nähern, absolute Ruhe ist ein entscheidender Faktor bei der Aufzucht. Die Eisbärin und ihr Baby werden ausschließlich über die installierten Kameras beobachtet. Wie auch in der Wildbahn, wird Milana die Wurfhöhle erst im Frühjahr verlassen.

Vater lebt auch im Erlebnis-Zoo Hannover

Vater Sprinter (12) ist weiterhin auf der Anlage in Yukon Bay im Zoo Hannover zu sehen. Eisbären-Männchen haben mit der Aufzucht ihres Babys nichts zu tun – die Tiere kommen nur zur Paarung im Frühjahr zusammen. Danach setzt bei dem Weibchen die sogenannte „Keimruhe“ ein. Hat das Weibchen den Sommer gut überstanden und ausreichend Futter gefunden, entwickelt sich gegen Ende des Sommers aus dem befruchteten Ei ein Embryo. Im Herbst zieht sich das Weibchen in eine Höhle zurück, um den Nachwuchs zur Welt zu bringen.

Ebenso für Sensation sorgte seinerzeit der Eisbär Knut. Das Tier lebte im Berliner Zoo und wurde bloß vier Jahre alt. Experten fanden heraus, dass Knut an den Folgen eines epileptischen Anfalls gestorben ist. Heute erinnert ein Denkmal an den Eisbären.

