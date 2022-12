Erkältung, Grippe oder Corona? Daran erkennen Sie den Unterschied

Von: Fabian Raddatz

Eine Welle von Atemwegserkrankungen hat Deutschland erfasst, die Grippe grassiert und Corona ist auch noch nicht vorbei. So merken Sie, was Sie haben.

Hannover/Berlin – Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass derzeit etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland an Atemwegserkrankungen leiden – eine ungewöhnlich hohe Zahl. Zusätzlich rollt eine Grippewelle durch Deutschland. In Niedersachsen starben bislang zehn Menschen an den Folgen von Influenza. Und auch Corona ist noch nicht vorbei.

Zwischen Erkältung, Grippe und Corona zu unterscheiden, fällt oft nicht einfach. © Daniel Ingold/Imago

Reichlich Möglichkeiten also, sich anzustecken. Menschen, die derzeit über Halsschmerzen, Husten und oder Fieber klagen, fragen sich: Was habe ich denn nun? Erkältung, Grippe oder Corona? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) klärt auf: So erkennen Sie, ob Sie Erkältung, Grippe oder Corona haben.

Erkältung, Grippe oder Corona? Daran erkennen Sie eine Erkältung

Sowohl banale Erkältungen als auch Grippe (Influenza) und Covid-19 sind alles ansteckende Atemwegsinfektionen, die von unterschiedlichen Viren hervorgerufen werden. Doch es gibt laut der BZgA einige Krankheitsmerkmale, an denen sich Erkältung, Grippe und Corona unterscheiden lassen.

Erkältungen werden durch zahlreiche verschiedene Viren wie beispielsweise Rhinoviren ausgelöst und äußern sich wie folgt:

Vor allem durch Schnupfen, Husten und Halsschmerzen

Seltener kommt es auch zu erhöhter Temperatur oder Fieber

In Einzelfällen, insbesondere bei Menschen mit Immunschwäche und Kleinkindern, können sich Komplikationen entwickeln

So erkennen Sie eine Grippe

Eine Grippe kann durch sogenannte Influenza-Viren hervorgerufen werden und vor allem bei älteren Menschen, chronisch Kranken und Schwangeren zu Komplikationen wie beispielsweise einer Lungenentzündung führen. Diese können dann auch tödlich enden. Diese Symptome deuten laut BZgA auf eine Grippe hin:

Plötzlicher Erkrankungsbeginn mit Fieber, begleitet von Kopf- und/oder Gliederschmerzen und deutlichem Krankheitsgefühl

Häufig kommt ein trockener Reizhusten hinzu

Weitere Krankheitszeichen können allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, Schnupfen, selten auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sein

Nur ein Drittel der mit Influenzaviren infizierten Personen den typischen, fieberhaften Krankheitsverlauf

Bei einem weiteren Drittel verläuft die Grippe leichter und ein Drittel entwickelt gar keine Krankheitszeichen

Häufigste Komplikationen einer Grippe sind Lungenentzündungen

Bei Kindern zählen Mittelohrentzündungen zu den möglichen Komplikationen

Selten können Entzündungen des Gehirns oder des Herzmuskels auftreten

Erkältung, Grippe oder Corona? Daran erkennen Sie, ob Sie Covid-19 haben

Bei Covid-19 können alle Symptome einer akuten Atemwegsinfektion auftreten. Covid-19 kann daher nicht allein anhand der Symptome von einer Erkältung oder Grippe unterschieden werden und sollte durch einen Corona-Test abgeklärt werden, rät das BZgA.

Dennoch gibt es einige Symptome, die auf eine Corona-Infektion hindeuten.

Häufige Krankheitszeichen: Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber

Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Schwäche und im Verlauf auch Atemnot können auftreten

Weitere Krankheitszeichen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung und Benommenheit (Somnolenz) sind ebenfalls möglich

Eine Besonderheit von COVID-19 sind Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns

Eine Besonderheit von Covid-19 sind Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns. Wie bei der Grippe variieren die Krankheitsverläufe bei Covid-19 stark. Eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann ohne Krankheitszeichen bleiben, es sind aber auch schwere, lebensbedrohliche Krankheitsverläufe möglich.

Nicht nur die Atemwege, sondern auch andere Organsysteme können von einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 betroffen sein. Verschiedene Komplikationen wie Versagen der Atem- und Kreislauffunktion, eine Mitbeteiligung des Herzens oder der Nieren sowie schwere Entzündungsreaktionen sind möglich.

Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen haben ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19, aber auch jüngere Menschen ohne Vorerkrankungen können betroffen sein. Noch Wochen oder Monate nach einer Erkrankung an COVID-19 können gesundheitliche Langzeitfolgen bestehen.