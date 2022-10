Niedersachsen-Wahl 2022: Althusmann tritt zurück – Landesvorsitzender zieht Konsequenz

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger, Mark Stoffers

Althusmann tritt nach Schlappe in der Niedersachsen-Wahl zurück

Ministerpräsident Weil gibt Stimme für die Landtagswahl in Niedersachsen-Wahl ab

Wahlbeteiligung bei der Niedersachsen-Wahl 2022 vergleichbar mit der Landtagswahl 2017

Alle Entwicklungen, Prognosen und Hochrechnungen zur Wahl in Niedersachsen live.

Ab 9. Oktober sind etwa 6,1 Millionen Menschen in Niedersachsen aufgerufen, bei der Landtagswahl zu wählen.

Der Liveticker zur Niedersachsen-Wahl 2022 wird regelmäßig aktualisiert.

Die Niedersachsen-Wahl 2022 steht an. In unserem Ticker zur Landtagswahl erfahren Sie wichtige Entwicklungen, Prognosen und Hochrechnungen live.

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:58 Uhr: 2016 übernahm Bernd Althusmann als Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen das Zepter. Nach Information von Spiegel Online hat der Spitzenkandidat nach der Niedersachsen-Wahl 2022 kurzerhand hat er seinen Rücktritt angekündigt.

Nach der Schlappe bei der Niedersachsen-Wahl: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann tritt zurück. © Sina Schuldt/dpa

Niedersachsen-Wahl 2022: CDU-Spitzenkandidat Althusmann tritt als Landesvorsitzender zurück

Er werde dem Landesvorstand am Montag mitteilen, dass er als Landeschef nicht mehr zur Verfügung stehe, sagte er. »Das ist meine persönliche Konsequenz aus dem Wahlergebnis.« CDU-Spitzenkandidat Althusmann erkennt die Niederlage seiner Partei in Niedersachen an. »Wir haben unser Wahlziel, stärkste Kraft in Niedersachsen zu werden, auf jeden Fall nicht erreicht. Dieses Votum nehmen wir demütig an, auch ich nehme dieses Votum an. Die Wähler haben der SPD einen Regierungsauftrag erteilt. Ich wünsche dem voraussichtlich künftigen Ministerpräsidenten Weil und der SPD viel Erfolg für die Zukunft«, so Althusmann.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Zweite Hochrechnung bestätigt die ersten Ergebnisse bei der Landtagswahl

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:52 Uhr: Die zweite Hochrechnung bestätigt das erste Ergebnis: Wie die ARD berichtet, liegt die SPD als stärkste Kraft weiter bei 33,3 Prozent. Dahinter liegt die CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann mit 27,9 Prozent. Die Grünen schaffen es auf 13,8 und die AfD auf 11,6 Prozent. Die FDP erlebt weiter einen spannenden Abend. Die Liberalen schwanken weiter an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Linke schafft mit 2,6 den Einzug in den Landtag nicht.

Landtagswahl in Niedersachsen: Stephan Weil (SPD) sieht in erster Reaktion klaren Regierungsauftrag

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:41 Uhr: Nach den ersten Hochrechnungen fühlt sich Stephan Weil (SPD) als klarer Wahlsieger. Bei seinem ersten Auftritt nach Abschluss der Landtagswahl in Niedersachsen sagte der Ministerpräsident unter dem Jubel seiner Parteifreunde: „Wir haben gekämpft und wir haben gewonnen.“ Die Wählerinnen und Wähler hätten der SPD einen klaren Regierungsauftrag erteilt. Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) erkannte den SPD-Sieg an und gratulierte Weil zur Wiederwahl.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Erste Hochrechnung ist da

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:30 Uhr: Die erste Hochrechnung der Landtagswahl in Niedersachsen liegt nun vor: Nach der Prognose um 18:00 scheint sich die erste Tendenz nun zu bestätigen und einen Erfolg der Sozialdemokraten zu zeigen: Die SPD kommt auf 33,3 Prozent, die CDU folgt mit 27,6. Die Grüne schafft 14 Prozent. Die AfD kommt auf 11,6 Prozent, die FDP zittert mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag. An der Fünf-Prozent-Hürde ist derweil die Linke gescheitert. Sonstige Parteien kommen auf 8,5 Prozent.

Niedersachsen-Wahl 2022 mit erster Hochrechnung: SPD gewinnt – FDP könnte an Fünf-Prozent-Hürde scheitern

Update vom 8. Oktober um 18:02 Uhr: Die erste Prognose bei der Niedersachsen-Wahl 2022 ist da. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist der klare Wahlsieger vor CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann. Laut Infratest Dimap kommt die SPD auf 33,5 Prozent und die CDU auf 27,5 Prozent. Dahinter liegen die Grünen (14), die AfD (11,5) und die Linke (3).

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Erste Ergebnisse und Prognosen lassen die FDP um Einzug in den Landtag bangen

Erste Ergebnisse und Prognosen der Niedersachsen-Wahl lassen die FDP um Einzug in den Landtag bangen. Ob die FDP den Einzug schafft, wird die Zukunft zeigen. Während die Grünen, aber auch die AFD scheinen bereits vor der ersten Hochrechnung allen Grund zum Feiern zu haben.

Niedersachsen-Wahl 2022 live:

Update vom 8. Oktober um 18:00 Uhr: Die Niedersachsen-Wahl 2022 ist beendet. Die Wahllokale schließen. Wer nicht bis 18 Uhr in den Schlangen zur Stimmabgabe stand, kommt leider zu spät. In Kürze werden die ersten Hochrechnungen und die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 erwartet.

Update vom 9. Oktober um 17:15 Uhr: Gespannt warten die Wählerinnen und Wahl auf die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022. Am Ende ist die erste Hochrechnung der Landtagswahl eine erste Prognose, wer mit wem nach der Niedersachsen-Wahl in Hannover regiert.

Wahllokale bei der Niedersachsen-Wahl schließen bald: Gespannt werden die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl

Update vom 9. Oktober um 15:35 Uhr: Die Niedersachsen-Wahl 2022 geht zunehmend in die heiße Phase. Während die Wahllokale noch gut zwei Stunden geöffnet sind, um das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 live mitzugestalten, wartet Deutschland auf die ersten Prognosen und ein vorläufiges Ergebnis für die wegweisende Entscheidung auf Bundesebene.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Wann kommt das erste Ergebnis der Landtagswahl?

Denn neben der Frage, ob Weil oder Althusmann sich als Ministerpräsidenten nach der Landtagswahl in Niedersachsen krönen können, bietet die Entscheidung bei der Niedersachsen-Wahl auch ein Stimmungsbarometer auf Bundesebene. Denn das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen könnte weitläufige Implikationen für den Kurs der Parteien haben.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Zunehmend mehr Wählerinnen und Wähler in den Wahllokalen

Update vom 9. Oktober um 14:10 Uhr: Nachdem Wählerinnen und Wähler zunächst die Wahllokale für die Niedersachsen-Wahl 2022 eher schleppend aufsuchten. Scheinen sich zunehmend mehr Leute auf dem Weg zu befinden, um den Gang an die Urne für die Landtagswahl in Niedersachsen zu vollziehen. Wie t-online berichtet, waren am Mittag in Otternhagen, einem Ort mit knapp 1600 Einwohner nordwestlich von Hannover um die 50 Wähler pro Stunde. Nun scheinen sich zunehmend mehr Menschen vor Ort einzufinden, um für die Wahl in Niedersachsen ihre Stimme abzugeben.

Mehr und mehr Wähler finden sich für die Niedersachsen-Wahl 2022 für die Stimmabgabe ein

Ein Rentner sagt auf Nachfrage zu t-online: „Wählen gehen ist immer wichtig. Es ist eine Möglichkeit, an der Demokratie teilzunehmen.“ Der Mann hofft auf eine rot-grüne Regierung, alles andere sei ihm zu „einseitig“. Herta Hubin und Gudrun Piegsa, die im Wahllokal Kühnstraße an die Wahlurne gingen, hoffen auf ein Ergebnis wie zuletzt 2017. „Ich war mit dem Ergebnis damals zufrieden“, so Gudrun Piegsa gegenüber t-online, „deshalb habe ich genauso gewählt wie damals.“

Update vom 9. Oktober um 13:25 Uhr: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben am Sonntag bis zum Mittag etwas weniger Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben als 2017. Um 12:30 Uhr lag die Beteiligung für die Niedersachsen-Wahl 2022 bei 24,59 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Fünf Jahre zuvor hatte der Wert bei 26,91 Prozent gelegen. Bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet. Briefwähler, von denen dieses Jahr sehr viele erwartet werden, sind in dem Zwischenstand noch nicht berücksichtigt.

Wahlbeteiligung bei der Niedersachsen-Wahl 2022 fällt geringer aus als im Vorjahr

Bei der Wahl 2017 lag die Beteiligung am Ende bei 63,1 Prozent, nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Der bisher höchste Wert waren 84,4 Prozent im Jahr 1974, der niedrigste wurde 2008 mit 57,1 Prozent festgestellt.

Althusmann hat vor der Stimmabgabe für Niedersachsen-Wahl 2022 bereits etwas zu feiern

Update vom 9. Oktober um 12:20 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat bei der Landtagswahl in Niedersachsen gewählt. Er sprach bei der Stimmabgabe für die Niedersachsen-Wahl 2022 von einem Glückstag: „Immerhin ist meine Tochter heute zwölf Jahre alt geworden, das heißt, wir hatten schon mal allen Grund, heute Morgen zu feiern.“

Niedersachsen-Wahl 2022 heute: Althusmann gibt Stimme am Geburtstag seiner Tochter ab

Es gehe jetzt darum, das Land in einer schwerwiegenden Krise stabil zu regieren. „Deshalb hoffe ich und setze ich auf eine starke CDU, die heute Abend ab 18 Uhr nach meinem Wunsch stärkste Kraft in Niedersachsen werden soll“, sagte der 55 Jahre alte Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Stimmabgabe heute für die Wahl in Niedersachsen in Südergellersen im Landkreis Lüneburg.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Ministerpräsident Weil gibt Stimme für die Landtagswahl ab

Update vom 9. Oktober um 11:50 Uhr: Die ersten Spitzenkandidaten bei der Niedersachsen-Wahl 2022 haben ihre Stimmen abgegeben. Dabei kam der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) reiste nach Angaben eines Reporters für die Stimmabgabe bei der Landtagswahl in Niedersachsen mit dem Fahrrad an.

Niedersachsen-Wahl 2022: Ministerpräsident Weil und Hamburg kommen mit dem Fahrrad zur Stimmenabgabe

Neben Weil kam auch die Grünen-Politikerin Julia Willie Hamburg wohl zu Fuß. Weil sagte, es sei ein „besonders harter Wahlkampf“ für die heutige Niedersachsen-Wahl 2022 gewesen, dennoch könne er gut abschalten und gehe nun „erstmal frühstücken“, sagte er nach der Stimmenabgabe bei der Landtagswahl in Niedersachsen laut t-online.de.

Ebenfalls früh auf den Beinen für die Niedersachsen-Wahl war Stefan Birkner. Den FDP-Spitzenkandidat treibt weiterhin die Hoffnung, dass seine Partei bei der Niedersachsen-Wahl heute doch die Fünf-Prozent-Hürde überspringt.

Update vom 9. Oktober, um 10.45 Uhr: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben am Sonntagmorgen ähnlich viele Wähler ihre Stimme abgegeben wie vor fünf Jahren. Um 10.00 Uhr lag die Beteiligung bei 7,44 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag im Zuge der Niedersachsen-Wahl 2022 mitteilte. Fünf Jahre zuvor lag der Wert bei 8,21 Prozent. Bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet.

Wahlbeteiligung bei der Niedersachsen-Wahl 2022 vergleichbar mit 2017

Briefwähler, von denen dieses Jahr sehr viele erwartet werden, sind in dem Zwischenstand noch nicht berücksichtigt. Knapp 6,1 Millionen Menschen dürfen an der Wahl teilnehmen.

Bei der Wahl 2017 lag die Beteiligung am Ende bei 63,1 Prozent, nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Der bisher höchste Wert waren 84,4 Prozent im Jahr 1974, der niedrigste wurde 2008 mit 57,1 Prozent festgestellt.

Niedersachsen-Wahl 2022 könnte für Friedrich Merz auf Bundesebene eniges an Rückenwind bringen

Update vom 9. Oktober, um 10.45 Uhr: Die guten und vor allem eindeutigen Ergebnisse der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen bedeuteten ordentlichen Rückenwind für CDU-Chef Friedrich Merz. Doch während die Ministerpräsidenten Wüst und Günther ihre Ämter verteidigten, will CDU-Spitzenkandidat Bern Althusmann bei der Niedersachsen-Wahl 2022 Wahl den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil vom Thron stoßen.

Niedersachsen-Wahl 2022 auch wichtiger Stimmungstest auf Bundesebene für CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz

Ein Erfolg bei der Niedersachsen-Wahl 2022 hätte auch weitreichende Folgen für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Denn die Landtagswahl in Niedersachsen gilt auch als eine Art weiterer Stimmungstest auf Bundesebene und zugleich als eine Abrechnung mit der Ampel-Koalition. Für Merz könnte es diesmal allerdings nicht so erfreulich wie in den letzten zwei Landtagswahlen laufen. „Wenn die CDU nur zweitstärkste Kraft wird und aus der Landesregierung ausscheidet, wird das als eine Schwächung von Friedrich Merz gedeutet werden“, analysierte Politikwissenschaftler Jürgen Falter im Gespräch mit der Bild.

Ansturm in den Wahllokalen bleibt bei der Niedersachsen-Wahl 2022 bisher aus

Update am 9. Oktober um 10:10 Uhr: Bisher scheint der Andrang für die Niedersachsen-Wahl 2022 noch überschaubar zu sein. Wie t-online.de berichtet, geht es zu Beginn der Wahl in Niedersachsen überaus beschaulich zu. Im Ronnenberger Ortsteil Benthe bei Hannover scheint sich beispielsweise noch kein Ansturm abzuzeichnen. Das Wahllokal in der dörflichen Grundschule scheint abgesehen von den Wahlhelfern noch größtenteils verwaist zu sein.

Kaum Ansturm zu Beginn der Niedersachsen-Wahl 2022: „40 bis 50 Leute waren bisher hier“

„40 bis 50 Leute waren bisher hier“, erklärt ein Wahlhelfer t-online. Dennoch scheinen die Wahlhelfer für die Landtagswahl in Niedersachsen entspannt zu sein, da man davon ausgehe, dass alle über den Tag verteilt kämen, um ihre Stimmen für die Niedersachsen-Wahl abzugeben.

Kandidaten der Niedersachsen-Wahl 2022: Wer kandidiert bei der Landtagswahl

Wer sind überhaupt die Kandidaten bei der Niedersachsen-Wahl 2022? Neben Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD und seinem großen Herausforderer Bernd Althusmann von der CDU ließen sich noch weitere Kandidaten als Alternative für die Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl in Niedersachsen aufstellen. Doch welche Kandidaten sollte man vor der Stimmabgabe bei der Niedersachsen-Wahl 2022 noch kennen?

Niedersachsen-Wahl 2022: 8000 Wahllokale für die Landtagswahl sind seit 8:00 Uhr geöffnet

Update am 9. Oktober um 8:00 Uhr: Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen: Um 8:00 Uhr öffnen die über 8000 Wahllokale in Niedersachsen. Nicht nur Frühaufsteher haben dann die Möglichkeit, mit ihrem richtig ausgefüllten Stimmzettel der Niedersachsen-Wahl 2022 die Zusammenstellung des 19. Niedersächsischen Landtages zu beeinflussen. Denn bis 18:00 Uhr bleiben die Lokale geöffnet – erst danach gibt es erste Hochrechnungen zu den Ergebnissen.

Wahllokale für die Niedersachsen-Wahl sind geöffnet

Briefwähler können derweil einen entspannten Sonntag ohne Spaziergang zur Wahlurne verbringen: Sie mussten ihre Stimmzettel bereits bis zum Freitag, 7. Oktober 2022, um 13:00 Uhr abgeben, damit sie als gültige Einträge bei der heutigen Landtagswahl in Niedersachsen gezählt werden und zu den Ergebnissen der Wahl in Niedersachsen beitragen können.

Letzte Spitzen bei der Niedersachsen-Wahl 2022: SPD attestiert der CDU ein „schwaches Bild“

Update am 8. Oktober um 21:15 Uhr: Die SPD gibt sich kurz vor der Wahl in Niedersachsen siegessicher. In den Reden von Weil, Scholz und Dreyer am Tag vor der Niedersachsen-Wahl 2022 waren die Auswirkungen der Energiekrise und hohen Inflation einmal mehr die bestimmenden Themen. Landespolitische Aspekte spielten nur eine untergeordnete Rolle im Wahlkampf.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kritisierte auch Herausforderer Althusmann. Die Anschuldigung: Der CDU-Spitzenpolitiker hätte im Wahlkampf zur Landtagswahl in Niedersachsen keinen Landtagswahlkampf geführt habe, sondern einen gegen die Ampel-Koalition in Berlin. „Was für ein schwaches Bild“, sagte der SPD-Politiker, der laut Umfragen vor der Wahl in Niedersachsen als klarer Sieger prognostiziert wird.

Endspurt zur Niedersachsen-Wahl 2022: SPD beendet Wahlkampf in Hannover

Update vom 8. Oktober 2022 um 16:55 Uhr: Die SPD in Niedersachsen setzt vor der Landtagswahl 2022 unter anderem auf prominente Wahlkampf-Unterstützung durch den Bundeskanzler. Olaf Scholz sowie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) waren am Samstagnachmittag in Hannover erwartet worden, um gemeinsam mit dem amtierenden Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stephan Weil, letzte Wählerstimmen zu mobilisieren. Weil äußerte Optimismus, dass die Sozialdemokraten am Sonntag stärkste Kraft in dem Bundesland werden.

Am Freitag kam bereits reichlich Polit-Prominenz nach Niedersachsen, um die jeweiligen Landesparteien im Wahlkampfendspurt zu unterstützen – unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sowie Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Im Endspurt der Niedersachsen-Wahl 2022 zeigte sich Stephan Weil angriffslustig und wischte die Kritik aus dem CDU-Lager um Spitzenkandidat Althusmann ambitioniert vom Tisch. Lesen Sie auch: alle Entwicklung zur Wahl in Niedersachsen im Liveticker. Althusmann will mit einem Sieg bei der Wahl in Niedersachsen das Triple für die CDU im Jahr 2022 perfekt machen.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Am 9. Oktober wählen etwa 6,1 Millionen Menschen bei der Wahl in Niedersachsen

Erstmeldung vom 8. Oktober 2022 um 16:45 Uhr: Hannover – Niedersachsen wählt: Am 9. Oktober findet die Niedersachsen-Wahl 2022 statt, bei der der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Weg für seine Wiederwahl ebnen will. Inzwischen ist der SPD-Politiker seit fast zehn Jahren im Amt und noch lange nicht amtsmüde, wie er während des Wahlkampfes zur Landtagswahl in Niedersachsen immer wieder deutlich mache. Wie die Wahl in Niedersachsen ausgeht, lesen Sie in unserem Liveticker zur Niedersachsen-Wahl 2022. Auf kreiszeitung.de finden Sie am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Niedersachsen-Wahl.

Liveticker zur Niedersachsen-Wahl 2022: Alle wichtigen Prognosen und Entwicklungen im Überblick

Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen 2022? Diese Frage wird mit großer Wahrscheinlichkeit den Wahlsonntag der Niedersachsen-Wahl 2022 dominieren. Während knapp 6,1 Millionen Menschen im Bundesland wahlberechtigt sind und ihre Stimme abgeben können, werden gegen 18:00 Uhr am 9. Oktober die ersten Ergebnisse und Prognosen erwartet. Wer schlussendlich Ministerpräsident in Niedersachsen wird, entscheidet sich erst deutlich später. Derzeit sind vier Parteien in Fraktionsstärke im Landtag vertreten – das könnte sich durch die Wahl in Niedersachsen ändern.

In 87 Wahlkreisen treten insgesamt 756 Bewerber an, um bei der Niedersachsen-Wahl 2022 die Stimmen der Wähler auf sich zu verbuchen. Wichtige Entwicklungen lesen Sie live in unserem Ticker bei kreiszeitung.de. In Niedersachsen gilt bei der Landtagswahl das Zwei-Stimmen-System. Mit dem ersten Kreuz auf dem Stimmzettel entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler für eine Kandidatin oder einen Kandidaten in ihrem Wahlkreis. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. Mit dem zweiten Kreuz wird die Landesliste einer Partei gewählt.

Liveticker zur Wahl in Niedersachsen: Alle Prognosen, Umfragen und Hochrechnungen sowie Ergebnisse zur Landtagswahl 2022

Die Umfragen vor der Niedersachsen-Wahl 2022 zeigten in jüngster Vergangenheit, dass die SPD unangefochten auf dem ersten Platz liegt. Die CDU folgte stets einige Prozentpunkte dahinter. Theoretisch würde es laut der Prognosen vor der Wahl in Niedersachsen für eine knappe Mehrheit von Rot-Grün reichen. Sollte es schlussendlich so eintreten, gilt eine Neuauflage von Rot-Grün als ausgemacht. Das Bündnis ist die erklärte Wunschkoalition von Ministerpräsident Weil. Auch für eine Ampel mit der FDP wäre er aber offen. Vor der Wahl in Niedersachsen stehen die letzten Unentschlossenen vor der Frage, wen sie bei der Lantagswahl in wählen sollen.

Umfrage zur Niedersachsen-Wahl 2022: Alle Entwicklungen live im Wahlsonntag – so viele Menschen sind wahlberechtigt

Knapp 6,1 Millionen Menschen dürfen bei der Wahl in Niedersachsen über den künftigen Landtag entscheiden. Die Zahl der möglichen Erstwählerinnen und Erstwähler wird laut Deutscher Presse-Agentur auf rund 215.000 geschätzt. Für den reibungslosen Ablauf der Niedersachsen-Wahl 2022 sorgen im gesamten Bundesland etwa 82.000 Wahlhelfer, die ehrenamtlich im Einsatz sind. Wann die Landtagswahl in Niedersachsen 2022 ist, steht indes seit Jahren fest: am 9. Oktober.

Bei der Wahl in Niedersachsen 2017 war die SPD (36,9 Prozent) stärkste Kraft geworden, gefolgt von CDU (33,6), Grünen (8,7), FDP (7,5) und AfD (6,2). Die Wahlumfragen sind auch wenige Tage vor der Wahl immer mit Unsicherheiten behaftet: Die Daten bilden immer zur einen Ausschnitt aus dem aktuellen Wahlverhalten der Bürger in Niedersachsen ab. Am 9. Oktober könnte die Entscheidung dann deutlich anders aussehen.

Niedersachsen-Wahl 2022: Welche Parteien bei der Landtagswahl antreten

SPD

CDU

Grüne

FDP

AfD

Linke

dieBasis - Basisdemokratische Partei Deutschland

Bündnis C - Christen für Deutschland (Landesliste nicht zugelassen)

DiB - Demokratie in Bewegung (ohne Landesliste)

Zentrum - Deutsche Zentrumspartei (Landesliste nicht zugelassen)

Die Friesen (ohne Landesliste)

Die Haie - Partei mit Biss (ohne Landesliste)

Die sonstigen Niedersachsen X (ohne Landesliste)

Freie Wähler Niedersachsen

ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen (ohne Landesliste)

Die Humanisten - Partei der Humanisten Niedersachsen

Die Partei

Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Piratenpartei Niedersachsen

SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (ohne Landesliste)

Volt

Spitzenkandidaten bei der Niedersachsen-Wahl 2022: Die Entwicklungen im Liveticker

Für den Sozialdemokraten Stephan Weil geht es bei der Wahl in Niedersachsen um die Wiederwahl: Der 63-Jährige will den Rekord von Ernst Albrecht als Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen brechen. Der große Herausforderer um den Posten als Ministerpräsident in Niedersachsen ist Bernd Althusmann (CDU). Seit 2017 ist Althusmann als Wirtschaftsminister Weils Stellvertreter. Mit Blick auf mögliche Koalitionen will sich Althusmann alle Optionen nach der Landtagswahl 2022 offen halten und den Triple Sieg für die CDU klarmachen, auch ein erneutes Bündnis mit der SPD.

Fünf Parteien, sechs Spitzenkandidaten, eine Wahl: Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt. SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und die AfD ringen um gute Ergebnisse. Im Schlussspurt des Wahlkampfes der Niedersachsen-Wahl 2022 haben wir die Kandidaten noch einmal befragt. In loser Folge erscheinen die Interviews von Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Julia Willie Hamburg (Grüne) oder Stefan Birkner (FDP) auf kreiszeitung.de.

Die Partei Bündnis 90/Die Grüne startete in den Wahlkampf zur Niedersachsen-Wahl 2022 mit einem Spitzenduo aus Julia Willie Hamburg und Christian Meyer. CDU und SPD könnten beide auf eine Koalition mit den Grünen bauen. In der Schlussrunde sprach Hamburg auch über Habecks Querschüsse. Für die FDP geht Stefan Birkner ins Rennen, der Spitzenkandidat der AfD ist Stefan Marzischewski-Drewes.