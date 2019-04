15-Jähriger aus Delmenhorst in der Nacht als vermisst gemeldet

Ein Jugendlicher aus Delmenhorst ist am frühen Dienstagmorgen als vermisst gemeldet worden. Daraufhin begann eine großangelegte Suchaktion in der Region.

Delmenhorst - Der 15 Jahre alte Jugendliche ist in einer Einrichtung der Jugendhilfe im Winterweg in Delmenhorst untergebracht. Gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen meldeten Mitarbeiter den jungen Mann als vermisst. Auch aufgrund der niedrigen Temperaturen suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Jungen, teilt die Polizei mit.

Junge läuft rund 14 Kilometer weit

Die Kontaktaufnahme per Telefon blieb genauso erfolglos wie die Suche an einigen Kontaktadressen. Gegen 5 Uhr wurde der 15-Jährige schließlich auf der Hauptstraße in Ganderkesee angetroffen. Das ist eine Distanz von rund 14 Kilometern. Er sei zu Fuß in Richtung Oldenburg unterwegs gewesen.

Die Einsatzkräfte übergaben den Jungen wohlbehalten an die Einrichtung in Delmenhorst.

jdw