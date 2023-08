Erhitzte Gemüter: Discounter befüllt die Regale mit Weihnachtsdeko – „Da bekommt man ja Depressionen“

Von: Lia Stoike

Neben Filialen in Cuxhaven oder Düsseldorf hat auch die Hamburger Tedi-Filiale in der Kieler Straße Weihnachtsartikel in die Regale geräumt. © Stoike/ IMAGO / Westend61

Adventskalender, Weihnachtsmänner und Baumschmuck: Deutschlandweit füllen sich derzeit die Regale im Discounter Tedi mit allerlei Weihnachtsartikeln. Auch in Cuxhaven.

Niedersachsen – Bis zu 30 Grad Celsius erreichen derzeit die Temperaturen in Niedersachsen. Da wird es höchste Zeit in kurzer Hose und T-Shirt Adventskalender, Tannenbaumschmuck und Weihnachtsmänner einzukaufen, oder? Zumindest scheint dies die Devise des Discounters Tedi zu sein. Schon im Juni begannen Filialen in ganz Deutschland die Regale mit weihnachtlicher Dekoration und anderen festlichen Artikel zu füllen.

Ende Juni Weihnachtsdeko – Discounter befüllt die Regale

Auf Facebook wimmelt es derzeit regelrecht vor Beiträgen, die alle dieselbe Frage beinhalten: „Wann beginnt der Weihnachtsverkauf bitte?“. So auch in einer Gruppe, die sich ausschließlich rund um Themen, die den Discounter Tedi betreffen, dreht. Hier ist der Tenor einstimmig: Der Zeitpunkt sei ungeeignet. Auch in Cuxhaven hat der Verkauf zur Verwunderung der Einheimischen begonnen. Ein Nutzer postete kürzlich ein Foto von dem Sortiment im Geschäft und meint, Tedi sei „seiner Zeit voraus“.



In Hamburg sorgt die neuen Artikel ebenfalls für Empörung. „Bei Tedi ist heute schon Weihnachten“, meint ein Hamburger und teilt ebenfalls ein Foto von den festlichen Produkten. „Bekloppt“ und „schrecklich“ finden das die Hanseaten. Bei einem Ortsbesuch unserer Redaktion in der Hamburger Tedi Filiale, Kieler Straße, erwarteten unsere Reporterin weihnachtliche Stimmung. Auch eine Frau, die aus Nordrhein-Westfalen kommt, ist entsetzt. Sie verfasst einen Beitrag mit dem Einstieg: „Liebes Tedi-Team, echt jetzt? Da bekommt man ja Depressionen.“



Schließlich müssen die Mitarbeiter nun fünf Monate lang auf Weihnachtsdeko starren, meint sie. Teilweise berichten Nutzer und Nutzerinnen, dass Filialen schon im Juni weihnachtliche Waren in die Regale verräumten. Das sei ihrer Meinung nach eine Zumutung. Kreiszeitung.de hat den Discounter gefragt, warum derart früh das Sortiment weihnachtlich wird.

„Die Umstellung auf Weihnachtsware geschieht in der Branche allgemein recht früh“, erklärt Tedi-Sprecherin Elif Eleftheriadis. Es handele sich um eine unternehmerische Entscheidung. Jedes Einzelhandelsunternehmen treffe diese Entscheidung selbst. „Wir bei Tedi richten uns hier im Kern nach den individuellen Bedürfnissen und Kaufgewohnheiten der Verbraucher, die ihre Einkäufe zeitlich deutlich vorziehen.“ Demnach ließe sich schlussfolgern, dass trotz der vielen Kritiker deutlich mehr Menschen begeistert von dem Zeitpunkt sein dürften.

Den Kunden solle die Freiheit geboten werden, frühzeitig Weihnachtsartikel besorgen zu können. „Zusätzlich werden für Saisonartikel auch nur eine bestimmte Anzahl an Artikeln produziert und Tedi ist bestrebt, der Kundschaft durchweg eine hohe Anzahl an Produkten bieten zu können.“