Huhn gerissen: Unbekanntes Tier mit Silvesterknaller verscheucht

Drei Menschen haben im Kreis Emsland ein Tier dabei beobachtet, wie es ein Huhn gerissen hat und es mit einem Silvesterknaller verscheucht. Möglicherweise handelte es sich um einen Wolf.

Surwold - Das Tier tauchte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf einem Bauernhof an der Straße Wollbrouk in Surwold auf und riss eines der dort laufenden Hühner. Obwohl sich drei Menschen in unmittelbarer Nähe befanden und versuchten, den Vierbeiner zu verscheuchen, ließ dieser nicht von dem Huhn ab.

Emsland: Tier flüchtet in Maisfeld

Erst der Einsatz eines Silvesterknallers sorgte dafür, dass das unbekannte Tier in ein angrenzendes Maisfeld flüchtete. Ob es sich um einen Wolf gehandelt hat, muss die Untersuchung einer am Huhn genommenen DNA-Probe zeigen, teilt die Polizei mit.



