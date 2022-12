Schokolade im Wert von mindestens 1000 Euro gestohlen

Von: Fabian Raddatz

Was die Diebe mit der Masse an Schokolade anstellen wollten, blieb unklar. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ungewöhnlicher Diebstahl: Aus dem Lagerraum eines Bäckereigeschäftes in Emden ist Schokolade im Wert von mindestens 1000 Euro gestohlen worden.

Emden – Unbekannte haben aus dem Lagerraum eines Bäckereigeschäftes in Emden Schokolade im Wert von mindestens 1000 Euro gestohlen. Die Täter waren Ende vergangener Woche in den Keller des Geschäftes in Emden eingedrungen und hatten dort eine große Menge an Schokolade mitgenommen, teilte die Polizei mit.

Die Süßwaren seien dort für die Herstellung bestimmter Backwaren in größeren Mengen gelagert worden. Was die Diebe mit der Masse an Schokolade anstellen wollten, blieb unklar.

Schokolade im Wert von mindestens 1000 Euro gestohlen: Weitere Meldungen

