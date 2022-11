„Es kotzt mich an“: Mutter fordert Freizeitpark-Verbot für Kinderlose

Von: Annabel Schütt

Eine Mutter möchte kinderlosen Menschen den Zutritt zu Freizeitparks wie Disney World & Co. verbieten. Der Post einer Mutter sorgt im Netz für reichlich Spott.

Dass Eltern so weit gehen, all jenen kinderlosen Paaren, Frauen, Männern oder nicht-binären Personen, die nun sogar eigene Emojis bekommen, den Zutritt zu Freizeitparks verwehren zu wollen, klingt ebenso absurd wie boshaft. Doch genau diese Forderung verbreitet die Mutter eines dreijährigen Sohnes auf Facebook und erntet dafür jede Menge Spott und Häme. Hintergrund ihrer dreisten Ansage: Ihr eigenes weinendes Kind – an dessen Unglück (natürlich!) kinderlose Freizeitpark-Besucher Schuld sind.

Mutter fordert Freizeitpark-Verbot für Kinderlose – Facebook-Post geht viral

Es gibt Dinge, für die man einfach nie zu alt ist und dazu gehören Freizeitparks allgemein, insbesondere Disneyland eben dazu. Doch offenbar sieht das die Mutter des dreijährigen Aiden anders. „Es kotzt mich an, wenn ich kinderlose Paare in Disney World sehe. Menschen ohne Kinder sollte der Zutritt verboten werden“, machte sie ihrem Ärger nach einem Besuch im Walt Disney World Resort in den sozialen Medien Luft – inklusive jeder Menge wütender Emojis, zahlreicher Großbuchstaben und Schimpfwörter.

Kinderlose Menschen würden einfach nicht verstehen, was es heißt, Mutter zu sein, wie anstrengend es sei, mit ihnen in einen Vergnügungspark zu gehen oder wie sehr es einem das Herz zerreißt, wenn man ihnen nicht jeden Wünsch erfüllen kann. Stattdessen würden sie nur blöd aus der Wäsche schauen, wenn ein Kind weint und sie selbst als schlechte Mutter abstempeln.

Mutter will keine Kinderlosen in Freizeitparks: „Es kotzt mich an, wenn ich kinderlose Paare in Disney World sehe!“

Doch was war überhaupt passiert? Offenbar soll eine jener kinderlosen Frauen eine Mickey-Mouse-Brezel gekauft haben, woraufhin der Kleine der Mutter unbedingt auch eine haben wollte. Da die Schlange vor dem Brezel-Stand jedoch zu lang war, musste die Mutter ihren Sohn auf später vertrösten. Für den Dreijährigen Grund genug, um in Tränen auszubrechen.

Nun gibt die Mutter kinderlosen Menschen die Schuld daran, dass sie ihretwegen ihrem Sohn den Wunsch nach einer Brezel abschlagen und ihm damit das Herz brechen musste. Einfache Logik: Keine kinderlosen Leute, zack: Schlange kürzer. Aha.

Nur weil ihr Kind in Tränen ausbricht: Mutter will, dass Eltern lange Schlangen einfach überholen dürfen

Doch es kommt noch dicker. Die Mutter fordert nicht nur, dass kinderlosen Personen der Zutritt zu Freizeitparks verwehrt bleibt, sie will zudem, dass Mütter mit Kindern bei langen Schlangen nicht anstehen müssen, sondern alle überholen dürfen.

Allerdings ist dies nicht der einzige kuriose Aufreger rund um Freizeitparks. So zwingt ein Freizeitpark in Australien Besucher vor Benutzung von Fahrgeschäfte auf die Waage: Wer zu schwer ist, darf nicht mitfahren – ebenso wie auf einem Reiterhof, auch dort werden zu schwere Pferdefreunde einfach wieder weggeschickt. Zudem wurde im Europapark Rust die „Dschungel-Floßfahrt“ wegen Rassismusvorwürfen umgestaltet. Und auch der Heide Park in Soltau (Heidekreis) sorgt für Unmut. An einigen Fahrgeschäften gibt es hier Erinnerungsfotos. Doch wer in der Coronakrise keine Maske trägt, hat Pech: Ohne Maske werden die Erinnerungsbilder im Heide Park wieder gelöscht*, ohne sie auszuhändigen.

Gegenwind im Netz: Community macht sich über wütenden Mutter lustig

Verständnis gibt es für die augenscheinlich überforderte Mutter in den sozialen Medien keines, stattdessen nutze die Community die Gunst der Stunde, um sich über die kuriose Forderung auszulassen und lustig zu machen. Immer wieder betonten zahlreiche User, dass auch Paare ohne Kinder eine Familie sein können. „Es klingt, als würde sie sich ärgern, dass sie keinen Spaß hat, weil sie zu sehr mit ihrem Kind beschäftigt ist und auf ungebundene Frauen (in ihrem Alter) neidisch ist, die tatsächlich Spaß haben“, schreibt ein User. „Sie ist diejenige, die erwachsen werden muss und aufhören sollte, anderen die Schuld für ihre Entscheidungen zu geben“, kommentiert ein anderer. Passend dazu auch ein Überblick von 24Vita.de: Helikopter-Eltern: Fünf Beispiele, die sie entlarven.

Zudem verweisen sie auf Walt Disney himself und das Original-Disneyland-Manifest, in dem es heißt: „An alle, die an diesen glücklichen Ort kommen: Willkommen. Disneyland ist euer Land. Hier erlebt das Alter schöne Erinnerungen an die Vergangenheit – und hier kann die Jugend die Herausforderung und das Versprechen der Zukunft genießen. Erwachsene sind sowieso nur Kinder, die groß geworden sind.“ Ob mit oder Kind im Schlepptau, möchte man noch hinzufügen.* 24hamburg.de und kreiszeitung.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.