Eislaufen in Niedersachsen: An diesen Orten geht es schon

Seit Tagen herrscht Dauerfrost in Niedersachsen und Bremen. Nach vielen Jahren die Gelegenheit, mal wieder auf einem See Schlittschuh zu laufen. Die Freigabe bestimmter Flächen wurde schon ausgeschlossen.

Eislauf-Ereignis „Elfstedentocht“ fällt vermutlich Corona zum Opfer.

Alle Seen in Niedersachsen tragen noch nicht.

Betreten auf eigenen Gefahr!

Die Eishallen und Freiluftbahnen in Niedersachsen sind coronabedingt geschlossen. Schlittschuhläufer haben diesen Winter wenige Möglichkeiten ihren Sport oder Hobby nachzugehen. Die letzten Tage mit Dauerfrost wecken Hoffnung auf Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen. Aktuell ist noch keine Eisfläche offiziell freigegeben.

Das Wetter würde nach über 20 Jahren das niederländische Eislauf-Ereignis „Elfstedentocht“ zulassen - wenn Corona nicht wäre. Im Nachbarland ist gerade eine Debatte darüber entbrannt. Der „Elfstedentocht“ führt auf über 200 Kilometern durch elf Städte in der Provinz Friesland. Das letzte Mal fand er 1997 statt. Nun hoffen die Niederländer wegen der eisigen Wetterlage auf eine Neuauflage.

In Niedersachsen gibt es eine solche Eislauf-Tradition nicht. Viele große und kleinen Seen laden aber trotzdem zum Schlittschuhlaufen ein. Ein Überblick (Stand 10. Februar) welche Seen schon tragen:

Eislaufen auf diesen Seen in Niedersachsen

Steinhuder Meer: Das Steinhuder Meer ist im nahen Uferbereich zugefroren, aber nicht offiziell freigegeben. Bei anhaltenden Minustemperaturen ist zwar weitgehend Eis auf dem Meer, aber es sind noch zahlreiche offene Wasserflächen, die unter der Schneeschicht nicht sichtbar sind. Vorsicht! Das Eis hält nicht überall! Vor dem Betreten des Steinhuder Meeres wird ausdrücklich gewarnt.

Dümmer: Bei anhaltendem Dauerfrost ist ein vorsichtiges Betreten des Dümmers möglich. Das Betreten der Eisfläche wird grundsätzlich nicht offiziell „freigegeben“ und erfolgt immer auf eigene Gefahr! Falls es zur „Eiszeit“ auf dem Dümmer-See kommt finden Besucher auf der Homepage Informationen dazu.

Maschsee: Der Maschsee in Hannover wird zum Eislaufen freigegeben, wenn die Mitarbeiter des Tiefbauamtes eine zuverlässige und durchgehend mindestens 13 Zentimeter dicke Eisschicht auf dem künstlich angelegten See bestätigt haben. Dann signalisieren die beiden rot-weißen Stadtflaggen am Nord- und am Südufer für jeden sichtbar die offizielle Freigabe der Eisfläche.

Bremen: Doch trotz der anhaltenden Kälte besteht auf allen Bremer Gewässern Lebensgefahr! Das Eis auf den Gewässern und Seen ist noch viel zu dünn, um Menschen darauf sicher zu tragen. Welche Flächen freigegeben sind, dafür hat die Bremer Umweltbehörde einen automatischen Ansagedienst eingerichtet, Rufnummer 0421/361-5500.

Semkenfahrt: Die Eisfläche im Bremer Blockland soll darüber hinaus kein Corona-Hotspot werden. Dieses Jahr muss der Schlittschuh-Laufspaß und das eisige Rutschen daher ausfallen. Zwar ist Eislaufen als Individualsport erlaubt, dennoch bleibt die Semkenfahrt geschlossen. In Bremen gibt es alternativ zumindest eine kleine Eisfläche, auf der individuelles Schlittschuhlaufen mit Abstand gestattet ist – also für Personen aus einem Haushalt zu zweit oder allein. Es handelt sich um eine geflutete Wiese hinter dem Roland Center im Park Links der Weser.

Oldenburg: Die Stadt Oldenburg warnt dringend davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Am Dienstag, 9. Februar, hat die städtische Feuerwehr die Stärken des Kern-Eises von mehreren Gewässern gemessen. Repräsentativ ausgewählt wurden der Dobbenteich, die Kennedy-Teiche und der Swarte Moor See. Die dabei ermittelten Eisstärken betrugen ein bis maximal zwei Zentimeter. Diese Stärken sind bei Weitem nicht tragfähig. Beim Betreten dieser Eisflächen besteht Lebensgefahr durch Einbrechen und Ertrinken.

Selbst bei länger anhaltender Kälte mit Minusgraden kann jedoch das Eis auf zugefrorenen Gewässern im Oldenburger Stadtgebiet immer noch dünn und brüchig sein. Die Stadt weist die Bürger auch noch einmal darauf hin, dass das Betreten von Eisflächen auf eigene Gefahr geschieht. Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte tragen die Verantwortung für ihre Kinder. Da in Oldenburg kein generelles Verbot zum Betreten von Eisflächen besteht, erfolgt auch keine besondere Freigabe durch die Stadtverwaltung.

Zwischenahner Meer: Die Eisdicke wird offiziell nicht gemessen. Entsprechend gibt auch keine offizielle Stelle das Zwischenahner Meer zum Betreten und Eislaufen frei.

