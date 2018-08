Einmalige Hilfe: Feuerwehr-Flugdienst unterstützt Brandschützer am Boden

Hildesheim/Lüneburg - 33 Grad, helle Schleierwolken, dahinter zeichnet sich das Hellblau des Himmels ab. „Super Sicht heute“, sagt Hartwig Martens vom Feuerwehr-Flugdienst. Er und seine Kollegen fliegen im Sommer über große Gebiete in Niedersachsen, um frühzeitig Brände vor allem in Wäldern und Mooren zu erkennen.

Bei guten Verhältnissen sehen sie aus den Fenstern ihrer Cessna bis zu 70 Kilometer weit und können schnell aufsteigende Rauchsäulen erkennen. Das sei aus der Luft einfacher als vom Boden aus, erklärt Martens. „Über dem Wald, der von oben ja dunkel aussieht, können wir den hellen Rauch gut erkennen.“ Wenn die Feuerwehr dorthin fahre, könne sie von unten aus teilweise 400 Meter entfernt noch keinen Rauch sehen. Denn er setze sich vor einem hell bewölkten Himmel kaum ab.

Vor mehr als 50 Jahren wurde der Feuerwehr-Flugdienst gegründet und ist nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands in dieser Form einmalig in Deutschland. Das Team fliegt nicht täglich, sondern nach Bedarf. Wenn der Waldbrandgefahrenindex eine der beiden höchsten Stufen - vier oder fünf - anzeigt, kann die zuständige Polizeidirektion Lüneburg ein Überfliegen bestimmter Gebiete anfordern.

Eines der beiden dafür genutzten Flugzeuge ist in Lüneburg stationiert, das andere in Hildesheim. Zu dritt macht sich das Team dann auf den Weg. Die Standardroute ist knapp 300 Kilometer lang. Damit können sie eine etwa 2400 Quadratmeter große Region überwachen. Während des Flugs steht die Crew in Kontakt mit der Zentrale in Lüneburg, von wo ihnen mögliche Verdachtspunkte übermittelt werden.

Ein Forstmitarbeiter fliegt mit und verfolgt die Route per Tablet

„Manche stellen sich bei näherem Hinsehen aber als Fehlalarm heraus“, beschreibt Martens, der jahrelang als Fluglotse tätig war. Bei jedem Kontrollflug ist auch ein Mitarbeiter der niedersächsischen Landesforsten dabei. Er verfolgt auf einem Tablet die Route und kann im Falle eines Brands direkt die Koordinaten durchgeben.

Potenzielle Waldbrandgebiete gibt es in Niedersachsen vor allem in den Mooren, Wäldern und in der Heide im Nordosten. Dort wüteten 1975 die größten Brände der Nachkriegsgeschichte. Rund 8000 Hektar fielen dem Feuer damals zum Opfer. Infolge der Katastrophe wurde der Feuerwehr-Flugdienst weiter ausgebaut. Zwischenzeitlich waren sogar mehr als die zwei aktuellen Kleinflugzeuge im Einsatz.

Wenn die Crew einen Brand entdeckt, meldet sie der örtlichen Feuerwehrleitstelle den Ort. „Wir würden gleichzeitig über dem Gebiet kreisen - notfalls zwei Stunden bis der Sprit zuneige geht“, erklärt Martens. Von oben können sie die Einsatzkräfte am Boden über Wege zu dem Brand lotsen oder zum Beispiel sagen, in welche Richtung sich das Feuer ausbreitet. „Das ist für die Kollegen unten sehr nützlich.“

