Einkaufswagen stürzt auf Kleinkind – tot

Von: Yannick Hanke

In Garbsen in der Region Hannover ist ein Kleinkind nach einem tragischen Unfall verstorben. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Schlimme Nachrichten aus Garbsen in der Region Hannover: Ein Kleinkind wurde von einem umgekippten, mit Rigipsplatten beladenen Einkaufswagen tödlich verletzt.

Garbsen – Am Samstag, 3. Dezember 2022, geriet ein mit Rigipsplatten beladener Einkaufswagen in einem Baumarkt in der Langenhagener Straße im Garbsener Ortsteil Berenbostel (Region Hannover) in Schieflage und kippte um. Dabei wurde ein nur 13 Monate altes Mädchen, das neben dem Einkaufswagen stand, tödlich verletzt.

Einkaufswagen mit Rigipsplatten stürzt auf 13 Monate altes Mädchen – Kleinkind stirbt im Krankenhaus

Nach bisherigem Stand der Kriminalpolizei aus Niedersachsen soll es gegen 10:40 Uhr zum tragischen Unglücksfall in dem Baumarkt gekommen sein. Der Einkaufswagen mit Rigipsplatten war aus noch ungeklärten Gründen auf das Kind gekippt und hatte es dabei lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer hätten sofort Erste Hilfe geleistet und Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt.

Sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst wurden informiert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste das kleine Mädchen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Dort verstarb das Kind wenige Zeit später. Die Polizei hat Todesermittlungen eingeleitet.