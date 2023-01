Eingeäscherter Muslim: Sohn steht unter Tötungsverdacht

Von: Johannes Nuß

Teilen

Kurz vor Weihnachten wurde an der Medizinischen Hochschule Hannover versehentlich ein Muslim eingeäschert. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Tötungsverdacht. © Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Kurz vor Weihnachten wird an der Medizinischen Hochschule Hannover versehentlich ein Muslim eingeäschert. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Tötungsverdacht.

Hannover – Der aus Versehen an der Medizinischen Hochschule Hannover in Niedersachsen eingeäscherte Muslim ist möglicherweise von seinem Sohn getötet worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge, wie eine Sprecherin am Samstag einen Bericht der Hannoverschen Allgemeinen bestätigte.

Eingeäscherter Muslim an Medizinischer Hochschule Hannover: Sohn steht unter Tötungsverdacht

Der 37-jährige Sohn soll obdachlos gewesen, aber am 13. Dezember zum Essen zu seinen Eltern gekommen sein. Weil er alkoholisiert gewesen sei, habe der 71 Jahre alte Vater ihn der Wohnung verwiesen. Daraufhin soll der Sohn ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben.

Der Vater wollte den von Nachbarn verständigten Polizeibeamten keine Angaben machen und lehnte ärztliche Hilfe ab. In der Nacht habe sich der Zustand verschlechtert. „Die Obduktion ergab, dass er an einer Hirnblutung gestorben ist. Möglicherweise waren die Schläge dafür ursächlich“, sagte die Sprecherin. Der Sohn wurde festgenommen und wegen einer möglichen psychischen Erkrankung untergebracht.

Eingeäscherter Muslim an Medizinischer Hochschule Hannover: Sohn steht unter Tötungsverdacht

Für Aufsehen hatte die Verwechslung von zwei Leichen an der Medizinischen Hochschule Hannover gesorgt. Feuerbestattungen gelten im islamischen Bestattungsritus als Tabu. Die Leiche des 71 Jahre alten türkischen Staatsbürgers war im Krematorium verbrannt worden. Eigentlich sollte der Leichnam eines 81-Jährigen aus der Region Hannover eingeäschert werden. Die Angehörigen des irrtümlich verbrannten 71-Jährigen hatten die Polizei eingeschaltet. (mit Material der dpa)