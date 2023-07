Brandstiftung in Emden? Wie es nach dem Freibad-Feuer weitergeht

Von: Sebastian Peters

Teilen

Nach dem Feuer in Emden soll das Van-Ameren-Bad schnellstmöglich wieder öffnen. Wie der Förderverein plant und was die Polizei bisher ermittelt hat.

Emden – Das Feuer war enorm, ein großer Teil des Freibades Van-Ameren-Bad in Emden ist zerstört. Rund zwei Millionen Euro Schaden hat das Feuer am Dienstag, 11. Juli, gegen 4 Uhr morgens angerichtet. Als die Einsatzkräfte, in der Spitze um die 60 Personen, vor Ort eintrafen, stand ein großer Teil des Freibad-Gebäudes bereits in Vollbrand.

Nach Feuer in Emden: So geht es mit dem Van-Ameren-Bad weiter

Freibad in Emden abgebrannt – Fotostrecke zeigt das Ausmaß des Feuers Fotostrecke ansehen

Meterhohe Flammen schlugen aus den Fenstern der Umkleidekabine. Auch der Kassenbereich wurde durch das Feuer zerstört. Mit mehreren Strahlrohren und unter dem Einsatz einer Drehleiter bekämpften die Retter die Flammen. Dennoch – das in und um Emden beliebte Bürgerbad ist nach dem Brand schwer beschädigt.

Keine zwölf Stunden nach Ausbruch des Freibad-Brandes wurde im Internet bereits Spenden gesammelt. Mit großem Erfolg. In wenigen Stunden kamen bereits über 100.000 Euro zusammen. „Wir sind überwältigt von der riesigen Welle an Solidarität, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt, die uns heute entgegengebracht wurde“, so die Pressesprecherin Nina Hofmann des Fördervereins Van-Ameren-Bad auf ihrer Homepage. Nina Hofmann weiter: „Diese starke Verbundenheit der Emder mit ihrem Bürgerbad ist es, die uns antreibt!“

Liebe Emder, liebe Unterstützer, ihr habt uns durch Anrufe, Hilfsangebote, Nachrichten und nicht zuletzt durch eine überwältigende Spendenbereitschaft auch an einem solchen unglücklichen Tag ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert. Dafür sagen wir DANKE!

Van-Ameren-Bad in Emden soll nach dem Feuer mit einem Notbetrieb wieder öffnen

Wann der Betrieb des Freibades weitergehen kann, ist weiterhin zwar unklar, allerdings kämpft der Verein um eine schnelle „Notlösung“. „Wir wollen uns auch von einem solchen Schicksalsschlag nicht unterkriegen lassen und werden alles daran setzen, noch in dieser Saison das Freibad in einem Notbetrieb wiederzueröffnen“, so die Sprecherin.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Emden brannte das Gebäude bereits in Vollbrand © Feuerwehr Emden

Glück im Unglück: Durch das Feuer wurden zwar die Umkleidekabine und der Kassenbereich zerstört, allerdings nicht das frisch sanierte Becken und auch nicht die dazugehörige Schwimmbadtechnik.

Zur genauen Brandursache war am Mittwoch nichts bekannt. Am Van-Ameren-Bad sind aber Einbruchsspuren entdeckt worden, so die Polizei. Die Ermittlungen der Polizei stehen diesbezüglich noch am Anfang. Zum aktuellen Ermittlungsstand konnte die Polizei bisher aus „Ermittlungstaktischen Gründen“ keine weiteren Angaben machen oder Brandstiftung ausschließen. Bekannt ist aber, dass in der Nacht einige Schaulustige vor Ort waren, die nun von der Polizei befragt werden.