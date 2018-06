Ehepaar stirbt bei Auffahrunfall auf der A2 in Hannover

Hannover - Ungebremst ist ein Ehepaar an einem Stauende auf der Autobahn 2 in Hannover mit einem Kleintransporter auf einen Lastzug aufgefahren und tödlich verletzt worden.

Die Wucht des Aufpralls bei dem Unfall am Kreuz Hannover-Ost war am Mittwochabend so groß, dass für den 37-jährigen Fahrer und seine 33 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz jede Hilfe zu spät kam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 62 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges, der Schritttempo fuhr, blieb unverletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Weshalb der Transporterfahrer den stockenden Verkehr übersah und offenbar mit unverminderter Geschwindigkeit in den Lastzug krachte, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa