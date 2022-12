Gläsene Kunden: Wie Edeka, Rewe, Rossmann & Co Daten per App abgreifen

Von: Andree Wächter

Bezahlen mit Kunden-Apps liegt im Trend. Der Preis: die persönlichen Daten. Nur Aldi macht bei diesem Run auf Kundendaten nicht mit.

Berlin – Mit Bargeld zu bezahlen ist für viele Menschen in Deutschland inzwischen oldschool. Bezahlen mit dem Smartphone oder aber der Smartwatch ist hingegen eine angesagte Methode. Apple und Google haben diese Art des Bezahlens im Laufe der Jahre salonfähig gemacht. Gerade in der Weihnachtszeit kann man so schnell ein Geschenk kaufen, ohne vorher einen Geldautomaten, die bisweilen in Niedersachsen gesprengt werden, aufzusuchen. Voraussetzung für diese Bezahlmöglichkeitist, dass der Kunde eine entsprechende App besitzt.

An genau dieser Stelle setzten Supermärkte und Drogerien wie Rewe, Edeka, DM oder Rossmann an. Ihre Strategie: Bezahlen mit den firmeneigenen Apps bringt Vergünstigungen. In Zeiten, in denen alles rasant teurer wird, ein verlockendes Angebot mit der App. Im Monat lassen sich auf diese Weise einige Euro sparen.

Doch die Supermärkte und Drogerien wie Rewe, Edeka, DM oder Rossmann sind nicht die neuen Samariter. Dahinter steckt ein Kalkül: Sie hoffen, so an viele Kundendaten zu kommen.

Apps von Edeka, Rewe und Rossmann sammeln Kundendate: Das sagt die Verbraucherzentrale dazu

Wenn Kundendaten gesammelt werden, ruft dies für gewöhnlich ziemlich schnell die Verbraucherschützer auf den Plan. „Spar-Apps scheinen Konjunktur zu haben, weil derzeit jeder Euro zweimal umgedreht wird, bevor er ausgegeben wird“, sagt mitb Blick auf dien Apps der Supermärkteb und die damit verbundene Diskussion um die Kundendaten zum Beispiel die Datenschutzexpertin Christine Steffen von der Verbraucherzentrale NRW. Hinweise, dass große Anbieter wie die Supermarktketten und Drogerien die gewonnenen Daten anders nutzen könnten als angegeben, liegen ihr zwar nicht vor. Aber: Die Apps ermöglichten den Anbietern einen noch genaueren Einblick in das Konsumentenverhalten.

Risiko mit den Kundendaten: Das können Verbraucherinnen und Verbraucher tun

Tatsächlich spricht unter anderem Kaufland, das seit einem Jahr ein eigenes Vorteilsprogramm anbietet, von „zielgerichteten“ Coupons, für die das Einkaufsverhalten ausgewertet werde. „So können zum Beispiel junge Familien Coupons und Rabatte erhalten, die auf ihre aktuelle Lebenssituation passen“, heißt es. „Die Nutzerzahlen wachsen stetig“, bestätigt auch Lidl den Trend, das mit seiner App zum Beispiel einen Rabattcoupon zum Geburtstag des Nutzers ausgibt .

Icons der Apps von den Handelsketten Edeka (von links), Rossmann, Rewe und Kaufland auf einem Display. Mit den Apps sollen die Kunde sparen und die Anbieter sammeln Daten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

„Die Anbieter wollen möglichst viel über den Nutzer erfahren. Daraus machen sie auch kein Geheimnis. Am Ende zahlt der Nutzer die Vorteile mit seinen Daten“, sagt Datenschutzexpertin Steffen. Lohnt sich die App-Nutzung trotzdem? Das müsse jeder selbst entscheiden, so die Steffen weiter: „Wer datensparsam bleiben möchte, der nutzt so eine App nicht.“ Es gebe auch Möglichkeiten, die Apps zu verwenden und seine Datenspur vergleichsweise kleinzuhalten, indem Berechtigungen wie die Standortfreigabe nicht erteilt oder einschränkt würden. Womöglich stünden dann aber nicht alle Funktionen der App zur Verfügung.

Trotz Kundendaten-Problematik: App-Anbieter sprechen von kontinuierlich steigender Nachfrage

Bei Rewe gibt es App-Coupons seit drei Jahren. In letzter Zeit verzeichnet das Unternehmen nach eigenen Angaben eine stärkere Nachfrage. Man sehe darin einen „Trend, der dem digitalen Zeitgeist entspricht“. Und ja, die werbliche Ansprache, zu der auch die Kundenbindungssysteme gehörten, sei „den aktuellen Gegebenheiten wie zum Beispiel der steigenden Inflation angepasst“ worden. Die Coupons würden im Moment jedoch ohne Personalisierung zur Verfügung gestellt – anders als etwa, die Einwilligung vorausgesetzt, beim Prämiensystem Payback, das in die Rewe-App integriert werden kann.

Auch Edeka erklärt, die Nachfrage nach seiner App steige kontinuierlich. Rund 3,5 Millionen Mal sei die aktuelle Version binnen zwei Jahren heruntergeladen worden. Die Rabatte seien dabei je nach Markt und Kunde unterschiedlich. Mindestens fünf Coupons solle jeder Nutzer in der Regel erhalten, meistens jedoch mehr als zwölf, heißt es. Zudem diene die App der Kommunikation der Edeka-Kaufleute mit den Kunden, der Optimierung des Sortiments und gezielten Angeboten. Die Kundendaten seien dabei „ausschließlich für den Austausch im Markt gedacht“.

Apps sammeln Kundendaten: Theoretisch denkbar, dass Anbieter anhand der erhobenen Daten individuell höhere Preise verlangen

Auch Drogerien machen mit. Rossmann ist eine Art Vorreiter, denn Rabatte und Coupons, die es nur mit der App gibt, liefert die Kette mit Sitz in Niedersachsen bereits seit 2016. Mittlerweile zähle man Millionen Nutzer in Deutschland jeden Monat. Mit mehr als drei Millionen neuen Kundenkonten allein in diesem Jahr rechnet auch der Karlsruher Konkurrent DM, wie Geschäftsführer Sebastian Bayer sagt. Er erklärt, Payback und App ermöglichten es, die Kunden „noch besser kennenzulernen“ und ihnen ein relevantes Sortiment zu gestalten. Der Anspruch von DM sei dabei eine zuverlässige und nachvollziehbare Preisgestaltung.

Durch die Corona-Pandemie zahlen mehr Leute mit Karte statt Bargeld als zuvor. © Daniel Karmann/dpa

Allerdings: Zumindest theoretisch ist es denkbar, dass Anbieter anhand der erhobenen Daten künftig nicht nur Rabatte anbieten, sondern auch individuell höhere Preise verlangen. „Jeder Händler ist grundsätzlich frei darin zu bestimmen, zu welchem Preis er ein Produkt verkauft. Er muss auch nicht jedem Kunden den gleichen Preis anbieten. Das gilt in der analogen wie in der digitalen Welt gleichermaßen“, erklärt Verbraucherschützerin Steffen.

Sollten die Anbieter einem Nutzer ein anhand von Kundendaten allein auf ihn zugeschnittenes Angebot machen, müssten sie den Adressaten informieren, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden sei, sagt sie. Dafür gebe es seit einigen Monaten neue Transparenzvorgaben. Nachweise, dass solche personalisierten Preise in Deutschland in großem Stil eingesetzt werden, gebe es nicht.

Aldi macht bei der Schlacht um Kundendaten nicht mit

Dennoch sorgen schon die App-Coupons dafür, dass der Preis beim Einkaufen nicht mehr für jeden Kunden der gleiche ist. Es gibt Ausnahmen. So erklären Aldi Nord und Aldi Süd auf Anfrage unisono: Man verzichte auf „komplexe App-Rabatte oder Punktesysteme“ – und mache einfach die besten Angebote. Doch mit Apps lassen sich nicht nur Kundendaten sammeln, sondern auch Lebensmittel retten. In Rotenburg arbeitet einige Betriebe mit der App „To good to go“. Nutzer können sich darüber bunte Tüten zum Sonderpreis reservieren. (Mit Material der dpa)