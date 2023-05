Nach heißesten Tagen des Jahres: Wetter in Niedersachsen lauert schon mit nächstem Hammer

Von: Steffen Maas

Einen Vorgeschmack auf den Sommer gibt das Wetter in Niedersachsen und Bremen am Montag und Dienstag. Doch die hohen Temperaturen bringen auch eine Gefahr mit sich.

Bremen/Niedersachsen – 27 Grad am Sonntag. 28 Grad am Montag. Luftige Kleidung statt dicke Klamotten. Sommerlust statt Kältefrust: Dank des Wetters in Niedersachsen und Bremen trifft beide Bundesländer zur neuen Woche mit großem Schwung die Hitze-Keule! Schon am Wochenende bestimmten – zumindest am Sonntag – die warmen temperaturen das Niedersachsen-Wetter und das in Bremen. Doch Vorsicht: Die Hitze-Keule hat zwar gerade erst zugeschlagen und den Menschen im Norden beim Wetter in Niedersachsen und Bremen blauen Himmel und viel Freude geschenkt, da wartet schon der nächste Hammer auf Bremen und Niedersachsen.

Neben den hohen Temperaturen ist die Liste der Symptome nämlich lang und unbequem – „mit Schwerpunkt im Norden“, weiß Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Kurzum: Das Niedersachsen-Wetter zeigt sich nicht nur von seiner besten Seite. Und auch beim Bremen-Wetter gilt: Auf der Hut sein – oder noch besser. Hut oder Kopfbedeckung dabei haben – ist nicht verkehrt.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Schlag mit der Hitze-Keule – aber auch Gewitter und Starkregen

Denn schon am Sonntag kann es mit dem Genuss des lauten Sommerlüftchens vorbei sein: In Niedersachsen und Bremen werden Temperaturen von bis zu 27 Grad von mit fiesen Nebenwirkungen begleitet: Gebietsweise Gewitter, Starkregen, stürmische Böen und sogar kleinkörniger Hagel erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) beim Niedersachsen-Wetter sowie in Bremen.

Die hohen Temperaturen kommen auch in Bremen mit einem ordentlichen Schwung Unwetter. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Vor genau diesen Wetterkapriolen warnt auch Dominik Jung im jüngsten Bericht des Wetterdienstes wetter.net: Was im Westen als leichte Gewitter und Schauer beginnt, „breitet sich dann rabiat in ganz Deutschland aus – vor allem im Norden gibt es einen Schwerpunkt“. Und weil es Montag nochmal wärmer wird, legen auch die Wetterkapriolen noch eine Schippe drauf, ist sich Jung beim Blick auf das Wetter in Niedersachsen und Bremen sicher.

„Superzellen“: Besonders schwere Gewitterlagen könnten Höchsttemperaturen am Montag trüben – nicht nur beim Wetter in Niedersachsen und Bremen

Denn zwar werden etwa in Hannover und Braunschweig zum Wochenstart 28 Grad erwartet, draußen genießen können wird man die wird man die sommerlichen Temperaturen, die das Wetter in Niedersachsen und Bremen mit sich bringt, allerdings kaum. Vor „unwetterartige Entwicklungen“ warnen die Experten vom DWD. Und davor, dass es vor allem am Montagnachmittag und -abend beim Wetter in Niedersachsen und Bremen immer wieder zu gewittrigem Starkregen kommen kann.

Auch Diplom-Meteorologe Jung geht da mit, bestätigt „Unwetter mit Starkregen, mit Sturmböen und mit Hagel“. Seine Wettermodelle flüstern ihm nicht nur beim Blick auf das Niedersachsen-Wetter und selbiges in Bremen zum Teil noch extremere Prognosen ins Ohr: „Es besteht die Gefahr, dass sich Superzellen bilden – also besonders schwere Gewitterlagen“, warnt er. Sein dringender Ratschlag: „Immer wieder mal einen Blick auf die aktuellen Unwetterwarnungen haben!“

Nach dem Hitzeschlag folgt Wetterberuhigung: Wetter in Niedersachsen bringt dann wenig Niederschlag und angenehme Temperaturen

Nach dem Angriff mit der Hitze-Keule folgt ab Dienstag die langweiligere Bettruhe: Die Schauer halten noch etwas an, doch es wird deutlich kühler in Niedersachsen und Bremen – „die schwülwarmen Luftmassen sind dann wieder verschwunden“, übersetzt Experte Dominik Jung das bunte Treiben auf der Wetterkarte.

Und ab Mittwoch gilt dann endgültig: „Wetterberuhigung“, atmet wohl nicht nur der Meteorologe ordentlich durch. Bei stetig abnehmendem Niederschlag pendeln sich die Temperaturen beim Wetter in Niedersachsen und Bremen zwischen 15 und 20 Grad ein – „recht angenehm“ also, wie Jung befindet. Der Deutsche Wetterdienst geht mit der Einschätzung d‘accord – und macht Hoffnung fürs Pfingstwochenende.

Temperaturanstieg mit Höhepunkt Pfingstwochenende beim Niedersachsen-Wetter? „Da ist vielleicht wieder ein Sommertag drin!“

Denn der Großteil der Wettermodelle sieht einen konstanten Temperaturanstieg voraus – der in einem frühsommerlichen Pfingstwochenende auch beim Wetter in Niedersachsen und Bremen münden könnte. Gerade in der zweiten Wochenendhälfte sind nach aktuellen Einschätzungen über 25 Grad möglich. Auch Wettermann Jung hat Hoffnung: „Pfingstmontag wird wärmer – da ist vielleicht wieder ein Sommertag drin!“