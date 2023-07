Weitere Gewitter und Starkregen in Niedersachsen: DWD warnt vor neuem Wetter-Chaos

Von: Marcel Prigge

Kaum sind die Gewitter in Niedersachsen vorüber, sind schon wieder neue angekündigt. Es soll zu Starkregen, Unwettern und Sturm kommen.

Bremen/Hannover – Weitere Gewitter, Starkregen und Sturmböen sind im Anmarsch: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist trotz der schweren Unwetter vom Sonntag in Niedersachsen, weiter mit einer angespannten Wetterlage zu rechnen. Im Norden kommt es wieder zu wechselhaftem Wetter, eine Kaltfront trifft auf Niedersachsen.

DWD warnt weiter vor Niedersachsen-Wetter – Weitere Gewitter und Starkregen im Anmarsch

Die Gewitter vom Wochenende im Norden sind gerade überstanden, da geht es bereits weiter: Aufgrund einer Kaltwetterfront, die von einem Tief über Irland ausgelöst wird, kommt es weiterhin zu Gewittern, Starkregen und Sturm im Norden kommen. Nach Angaben des DWD ist besonders am Montag, 10. Juli, beim Wetter in Niedersachsen mit Starkregen von 25 Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Böen um die 65 km/h zu rechnen. Später am Tag soll es jedoch trocken bleiben. Am Montag sind Tageshöchsttemperaturen um die 27 Grad, zwischen Ostfriesland und der Elbe um die 24 Grad erwartet.

Weitere Unwetter und Gewitter kommen auf Niedersachsen zu. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, kann es auch zu Starkregen kommen. © Julian Stratenschulte/dpa

Wie gefährlich die Unwetter in Niedersachsen sein können, zeigen die Verwüstungen am Montagmorgen, 10. Juli. Nach einem Blitzeinschlag in ein Freibad ist Chlorgas ausgetreten. Eine Familie musste evakuiert werden. Im Landkreis Oldenburg ist derweil eine Frau von einem herabstürzenden Baum verletzt worden.

Gewitter und Sturm in der kommenden Woche erwartet: Weitere Unwetter in Niedersachsen möglich

Freundlich beginnen soll das Niedersachsen-Wetter am Dienstag. Es bleibt erst einmal trocken, bis in Ostfriesland die Wolken aufziehen. Schauerartiger Regen und Gewitter sind die Folge. Auch soll das Thermometer noch einmal auf 33 Grad von Ostfriesland bis zum Wendland kletter, in Bremen bleibt es bei 30- und auf den Inseln bei 25 Grad. Sturm kommt nicht auf, es herrscht mäßiger Wind.

Und auch am Mittwoch wird das Wetter in Niedersachsen von kräftigen Gewittern heimgesucht. Dies treten vor allem in der Nordwesthälfte in Verbindung mit Schauern auf. Die Temperaturen bewegen sich bei 21 Grad in Ostfriesland und 19 Grad auf den Inseln. Mit starken Sturmböen ist zu rechnen.

Während das Wetter im Norden durch Gewitter geprägt ist, prognostiziert ein anderes Wettermodell den Hitzesommer und einen 40-Grad-Hammer in Deutschland.

Starkregen, Gewitter, Unwetter: Das Niedersachsen-Wetter bleibt wechselhaft

Wechselhaft wird das Niedersachsen-Wetter am Donnerstag. Sonnige Zeiten wechseln sich mit Wolken und – na klar – Schauern und Gewittern ab. Wo diese genau auftreten, ist bislang unklar, die Tageshöchstwerte sollen laut DWD bis zu 24 Grad im niedersächsischen Binnenland und etwa 19 Grad auf den Inseln betragen.

Ob wieder Sturmwarnungen für die Küste Niedersachsens vom DWD herausgegeben werden, bleibt abzuwarten. Amtliche Hitze- und Gewitter-Warnungen gibt es derweil in Bayern. Im Süden Deutschlands wird ein turbulenter Wochenstart erwartet.