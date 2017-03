Durchsuchung bei EWE wegen Korruptionsverdachts

Delmenhorst - Ermittler haben in dieser Woche Räumlichkeiten des Oldenburger Energiekonzerns EWE in Delmenhorst durchsucht. Hintergrund sei ein laufendes Verfahren wegen Korruptionsverdachts, sagte der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Freitag auf Anfrage.

Es gehe um EWE und die EWE Netz GmbH. Die Durchsuchung sei bereits am vergangenen Montag erfolgt. Details wollte Retemeyer nicht nennen.

NDR 1 Niedersachsen hatte zuerst über den Vorgang berichtet. Nach Informationen des Radiosenders richten sich die Korruptionsvorwürfe gegen einen leitenden Mitarbeiter der EWE-Netz GmbH. Es gehe um den Verdacht, dass er Baufirmen Aufträge gegen Gefälligkeiten zugeschanzt haben soll.

EWE war im Februar durch eine Führungskrise in die Schlagzeilen geraten, in deren Verlauf Vorstandschef Matthias Brückmann seinen Hut nehmen musste. Er war über eine Spende an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko gestolpert. Die Spendensumme ließ der EWE-Chef im vergangenen Jahr nach Kiew überweisen, ohne den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates zu informieren.

