Dürre droht beim Hitze-Hoch: So staubig und trocken wird das Niedersachsen-Wetter

Von: Andree Wächter

Das Wetter ist optimal zum Grillen am Wochenende. Laut Meteorologen soll es bis zu 30 Grad warm werden und viel Sonnenschein.

Syke – Nach vereinzelten Gewittern am Freitag erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Wochenende heiteres und trockenes Wetter. Am Freitag ist es ab nachmittags bewölkt, dazu kommen örtliche Schauer und kräftige Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu werden Höchstwerte bis 30 Grad erreicht, auf den Inseln bleibt es bei maximal 21 Grad etwas frischer. Nachts kühlt es sich auf bis zu 11 Grad ab. Für Samstag und Sonntag rechnet der DWD dann mit viel Sonnenschein, wieder bei Höchsttemperaturen um 30 Grad.

Meteorologe Dominik Jung geht noch einen Schritt weiter. Auch der Montag soll sommerlich werden. Jung: „Kalendarisch sind wir eigentlich ja noch mitten im Frühling. Der Sommer beginnt laut Kalender erst am 21. Juni 2023. Die Trockenheit ist derzeit ein extremes Problem. Das erkennt man schnell mit einem Blick auf die amtliche Waldbrandgefahrenkarte des Deutschen Wetterdienstes. Die Karte ist dunkelrot gefärbt.“ Immerhin sorgen die Nächte für Abkühlung. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.

Das Extremwetter ist mal wieder in Deutschland angekommen. Erst war das Frühjahr wochenlang wechselhaft und kühl, nun ist das andere Wetterextrem da. Die Dürre und Wärme breitet sich ungehindert aus. Die neusten Langfristprognosen sind sich einig. Der Juni und auch der Juli sollen in weiten Teilen Deutschlands extrem zu trocken ausfallen und außerdem wärmer als im langjährigen Klimamittel. Etwas Regen könnte es am Hurricane-Wochenende im niedersächsischen Scheeßel geben. Die meiste Zeit wird es aber staubig und trocken sein.

Ab Freitag stehen die bislang heißesten Tage des Jahres in NRW an (Symbolbild). © Christian Ohde/Imago

Die erste Hitzewelle des Jahres steht an. Von einer Hitzewelle spricht man, wenn an drei Tagen hintereinander die 30-Grad-Marke erreicht oder überschritten wird. Genau das wird nun in Deutschland passieren. Der Regen bleibt aber weiterhin meist aus. „Wir brauchen dringend Landregen“, so Dominik Jung. (Mit Material der dpa)