Unwetter-Warnung in Niedersachsen: Gewitter mit Hagel und Starkregen drohen

Von: Lia Stoike

Gewitter und Regenschauer ziehen im Laufe des Tages in Richtung Norden. Am Nachmittag kann es in Teilen Niedersachsens zu Unwettern kommen.

Niedersachsen – Dunkle Wolken, Regen und Kälte – damit müssen sich heute die Menschen im Norden abfinden. Grund hierfür sind die Ausläufer eines nach Norwegen ziehenden Tiefs, die auf den Norden und somit auch auf Niedersachsen übergreifen. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Prognose mit. Gewitter, Sturmböen und Schauer sind in Niedersachsen vorausgesagt. In manchen Teilen kann es richtig ungemütlich werden.

Unwetter drohen in Niedersachsen – nur bestimmte Regionen sind betroffen

„Wir haben jetzt ein kräftiges Gewittergebiet im Norden Nordrhein-Westfalens, das in den nächsten drei bis vier Stunden auf Niedersachsen zuzieht“, sagt Andreas Tscharpek, DWD-Meteorologe, gegenüber kreiszeitung.de. Unwetter seien vor allem im Grenzgebiet wahrscheinlich. Im Wetterbericht der DWD-Website heißt es zudem, dass es zu starkem Regen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter kommen kann. Auch kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde seien möglich. Diese Unwetterlage beruhige sich ab dem späten Nachmittag, so Tscharpek. Doch das ist nicht alles.

In südlichen Regionen Niedersachsens kann es heute Nachmittag zu starken Regenfällen kommen. (Symbolbild) © IMAGO / localpic

In der Nacht zu Mittwoch soll ein weiterer Gewitterkomplex von Südwest heranziehen, so Wetter-Experte Tscharpek. „Es ist wahrscheinlich, dass im Südosten Niedersachsens unwetterartige Niederschläge aufkommen.“ In Summe können, laut Tscharpek, 50 bis 80 Liter Regen über mehrere Stunden auf die Erde prasseln.

Laut DWD-Wetterbericht können zudem schwere Sturmböen von bis zu 95 Kilometern pro Stunde entstehen. Das entspricht Windstärke 10. Betroffen sind ausschließlich die südöstlichen Regionen Niedersachsens. Der Experte sagt, es könne eine Linie vom Wendland, rüber zu Hannover bis nach Paderborn gezogen werden. Die Küstenregion bleibt von dieser Unwetterfront verschont.

Gewitter und Schauer auch an der Nordseeküste – Unwetter aber unwahrscheinlich

Hier kann es lediglich zu weiteren Gewittern und Schauern kommen. Diese seien aber nicht „unwetterartig“. Aktuell besteht eine Warnung für die Nordseeküste, in der es heißt, dass während Gewittern unwetterartige Sturmböen der Windstärke acht auftreten können. „Das betrifft vor allem die Schifffahrt“, sagt Andreas Tscharpek. Ursache sei hier eine Kaltfront, die von der Nordsee aus kommt. Das sommerliche Wetter ist also vorerst passé. Norddeutsche sollten allerdings nicht verzagen, denn das Wetter soll im weiteren Verlauf des Septembers und Oktobers wieder richtig schön werden.



Auch in Hessen spitzt sich die Wetterlage heute zu. Es kann zu starken Gewittern kommen. In Bayern ist ab heute Nachmittag ebenfalls Schluss mit schönem Wetter. Ein schlagartiger Temperatursturz sorgt ebenfalls für Unwetter.