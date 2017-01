Drittes Elefantenbaby in Hannover geboren

Noch hängt das Jungtier an seiner Mutter. gemeinsam wird nun das Elefantenhaus in Hannover erkundet.

Hannover - Nach den Elefantendamen Saphira und Califa hat nun auch Manira Nachwuchs bekommen. Am Donnerstag um 6.43 Uhr erblickte das Kalb das Licht der Welt.

„Elefantenkuh Manari hat das Team des Erlebnis-Zoo Hannover ein wenig warten lassen und mit ihren schwankenden Hormonwerten in Atem gehalten“, berichtet ein Zoo-Sprecher am Donnerstagvormittag. Doch das Warten habe sich gelohnt.

Nach 660 Tagen Tragzeit brachte Manari niedliches weibliches Kalb zur Welt, heißt es in einer Mitteilung. Der Nachwuchs ist hellgrau mit zartrosafarbenen Beinen und Rüsselspitze, hat noch leicht gerötete Augen und einen Mini-Rüssel, der trotzdem irgendwie immer im Weg ist. Die Mitarbeiter sind ganz verliebt in den Babyelefanten, dessen Geschlecht noch nicht bekannt ist.



Mutter und Kind sind wohlauf und werden sich in den nächsten Tagen hinter den Kulissen in Ruhe aneinander und an die große Elefantenfamilie gewöhnen.

Kinderstube füllt sich

Bereits im Dezember sind im Elefantenhaus zwei Kälber geboren worden. Elefantendame Saphira brachte in der Nacht zu Donnerstag, 22. Dezember 2016, einen gesunden Sohn zur Welt. Nur einen Tag später zog Califa nach, die eine Tochter bekam. Im Frühjahr wird dann das Baby von Sayang erwartet.



