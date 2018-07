Dreijähriger vor Ertrinken in Nichtschwimmerbecken gerettet

Freibad in Uetze

Uetze - Ein Dreijähriger ist in einem Freibad bei Hannover vor dem Ertrinken im Nichtschwimmerbecken gerettet worden. Er trieb am Samstagnachmittag bewusstlos in dem Becken des Schwimmbades in Uetze, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.