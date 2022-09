Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiwagen in Niedersachsen

Von: Johannes Nuß

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in der Region Hannover sind am Donnerstagvormittag drei Personen verletzt, zwei davon schwer. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden. Das Polizeifahrzeug hatte Blaulicht und Martinshorn an.

Barsinghausen – Wenn die Polizei mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs ist, dann haben die Streifenwagen Sonderrechte. Das bedeutet zwar nicht, dass sie blindlings über rote Ampeln fahren oder mit 150 Stundenkilometern in durch die Innenstadt brausen dürfen. Aber andere Verkehrsteilnehmer müssen Rücksicht nehmen, sobald das Martinshorn zu hören ist.

In Barsinghausen in der Region Hannover in Niedersachsen endete am Donnerstagvormittag gegen 10:55 Uhr die Einsatzfahrt eines Streifenwagens in einem Unfall mit drei Verletzten – zwei davon wurden schwer verletzt.

Einsatzfahrt bei Hannover: Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto in Niedersachsen

Der Streifenwagen sei auf Einsatzfahrt mit Blaulicht und Horn gewesen. An einer Kreuzung sei es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, transportierte aber niemanden.

Der Hergang des Unfalls und Details wie Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst unklar. Die Unfallaufnahme lief noch, wie die Sprecherin sagte.

Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen und Bremen: Mann verbrennt nach Unfall in Autowrack im Emsland

Nach einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen ist ein Mann auf der B70 im Emsland in seinem Fahrzeug verbrannt. Ersthelfer konnten ihn nicht mehr retten. Ebenso tödlich endete ein Verkehrsunfall in Niedersachsen für einen 21-Jährigen, der zwischen Drögenbostel und Visselhövede ums Leben kam. Der junge Mann sei laut der Polizei von der Straße abgekommen. Dann hatte sich sein Fahrzeug mehrfach überschlagen und sei anschließend auf dem Dach liegen geblieben.

Bei einem Angriff auf eine Familie in einem Zug ist am Mittwoch eine Mutter mit einem Baby auf dem Arm schwer verletzt worden. Einer der Täter konnte flüchten, ein anderer wurde festgenommen. Ein brennender Lkw hat die B75 bei Bremen-Huchting in der Nacht zu Donnerstag stundenlang blockiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag wurden in Rotenburg drei Menschen leicht verletzt. Sie mussten alle ins Krankenhaus eingeliefert werden.