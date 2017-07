Drei Fahrzeuge in Unfall auf der A28 bei Delmenhorst verwickelt

Keine schweren Verletzungen

Delmenhorst - Sechs Personen, darunter ein Kleinkind, sind am Sonntag auf der A28 verletzt worden. Nachdem das erste Fahrzeug, in dem vier der Beteiligten saßen, frontal in eine Leitplanke gefahren war, stießen in der Folge zwei bremsende Fahrzeuge zusammen.