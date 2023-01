„Drecksschleudern“: AIDA-Schiffe fahren wieder mit Diesel

Von: Fabian Raddatz

Obwohl sie auch mit LNG fahren können, werden jetzt wieder mehrere AIDA-Kreuzfahrtschiffe mit Diesel betrieben. Das stößt auf Kritik.

Hamburg – Eigentlich wurde eine fortschrittliche Technologie versprochen. Die Meyer Werft in Papenburg in Niedersachsen hatte die beiden AIDA-Kreuzfahrtschiffe „Cosma“ und „Nova“ mit einem LNG-Antrieb gebaut. Doch das Unternehmen AIDA will beide Schiffe wieder mit Diesel betreiben.

Bei Umweltschützen sorgt die Entscheidung für Kritik: Jetzt seien es doch wieder „Drecksschleudern“, sagte Eckehard Stammwitz, Sprecher der Bürgerinitiative „Rettet die Ems“ laut NDR. Stammwitz spricht auch von einem Imageschaden für die Meyer Werft. Diese hätte immer wieder ihre LNG-Antriebe als Alleinstellungsmerkmale dargestellt.

Schiffe fahren wieder mit Diesel – AIDA rechtfertigt LNG-Verzicht: „Preissteigerungen waren erheblich – um nicht zu sagen: explosionsartig“

Mit der Entscheidung der Reederei habe man nichts zu tun, heißt es vonseiten der Meyer Werft. AIDA habe ökonomisch entschieden. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine habe die Preise für LNG explodieren lassen. So setze auch Deutschland derzeit vermehrt auf Flüssiggas zum Heizen.

Mehrere AIDA-Kreuzfahrtschiffe fahren wieder mit Diesel. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/Archiv

„Die Preissteigerungen waren erheblich, um nicht zu sagen: explosionsartig“, sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze. Die Preise hätten sich auf das drei- bis Fünffache verteuert. Eine Belieferung zu angemessenen Preisen sei nicht möglich. Deshalb würden auch die beiden Kreuzfahrtschiffe „Aidanova“ und „Aidacosma“ derzeit nicht mit LNG fahren.

Die Schiffsmotoren beider Schiffe seien für den Dual-Fuel-Betrieb gebaut und könnten sowohl MGO als auch LNG nutzen. LNG senke nicht nur die lokalen Emissionen, sondern sei auch die Brückentechnologie in die Zukunft hin zum möglichen Betrieb mit emissionsfreien Gasen, so Kunze. Die 2018 in Dienst gestellte „Aidanova“ sei das weltweit erste Kreuzfahrtschiff gewesen, das komplett mit LNG betrieben werden konnte. Derzeit sei sie um die Kanarischen Inseln unterwegs. Die „Aidacosma“ befinde sich im Arabischen Golf. Kunze: „Wir werden aber zum LNG-Betrieb zurückkehren, wenn das möglich sein wird. Die Preisentwicklung können wir nicht voraussehen.“

Umweltschütze kritisieren LNG: Schädlicher fürs Klima als Diesel

Auch wenn Schiffe mit LNG-Antrieb rund 20 Prozent weniger CO 2 ausstoßen als dieselbetriebene – das Methan, das die LNG-Schiffe ausstoßen, sei 80 Mal schädlicher für das Klima, mahnt der Naturschutzbund (NABU) an. Nach Angaben der Meyer Werft gebe es derzeit nur ein Dutzend Kreuzfahrtschiffe, die mit LNG betrieben werden.

Allein zehn davon wurden von der Meyer Werft gebaut. 2018 lief bei der Meyer Werft mit der „Nova“ das weltweit erste Schiff vom Stapel, das einen LNG-Antrieb hatte. Drei Jahre später folgte die „Cosma“. Beide Kreuzer besitzen aber auch einen Dieselantrieb, der für den Start benötigt werden würde, erklärte ein Sprecher der Meyer Werft. Man arbeite weiterhin daran, die Antriebe umweltfreundlicher zu machen.