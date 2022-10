Doppelter Kuh-k.o.: Rind wird zweimal von Auto erfasst und leicht verletzt

Von: Yannick Hanke

Eine Kuh im Landkreis Wesermarsch wurde binnen kürzester Zeit von zwei Autos erfasst. © Sebastian Gollnow/dpa

Kuriosen Nachrichten aus dem Landkreis Wesermarsch: Hier wurde eine Kuh gleich von zwei Autos erfasst und dabei leicht verletzt.

Stollhamm – Das kultige Schlager-Duo Klaus & Klaus sang einst darüber, dass ein Pferd auf dem Flur steht. In diesem Fall war es eine Kuh, mit welcher der 61-jährige Fahrer eines Kia auf der Butjadinger Straße Bekanntschaft machte. Der Mann war am Samstag, 8. Oktober 2022, gegen 21:00 Uhr aus Richtung Stollhamm kommend in Richtung Abbehausen unterwegs, als sich seine Wege und die des Rinds kreuzten.

Landkreis Wesermarsch: Kuh wird nacheinander von zwei Autos erfasst

Der Autofahrer kollidierte mit der Kuh, wobei das Tier weggeschleudert wurde. Die Kuh konnte sich jedoch wieder aufrappeln und stand auf einmal auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dann kam es, wie es kommen musste: Von dem in Richtung Stollham fahrenden BMW eines 51-jährigen Fahrers wurde sie erneut angefahren.

Glück im Unglück: Die beiden Fahrzeugführer aus der Wesermarsch blieben unverletzt. Die Kuh wiederum konnte leicht verletzt an den Eigentümer übergeben und wieder in den Stall geführt werden. An den Fahrzeugen wurde ein Schaden von circa 5000 Euro verursacht.

Ebenfalls in Niedersachsen ist ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in Rhede (Landkreis Emsland) gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.