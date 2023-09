DLRG warnt: Jedes zweite Kind kann nicht sicher schwimmen

DLRG kämpft gegen Badetote

DLRG-Präsidentin Vogt fordert mehr Schwimmbäder, um die Sicherheit am Wasser zu erhöhen. Denn die Zahl der Nichtschwimmer steigt - mit fatalen Folgen.

Bad Nenndorf – Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) äußert wachsende Sorgen um die Sicherheit der Bevölkerung an Gewässern. „Unsere Einschätzung ist, dass weniger als die Hälfte der Kinder, die die Grundschule abschließen, sicher schwimmen können“, äußerte DLRG-Präsidentin Ute Vogt beim 110-jährigen Jubiläum der Organisation. Sie betonte, dass Menschen, die sich unsicher im Wasser bewegen, ihr Leben lang Gefahren ausgesetzt sind. Sie wies auch darauf hin, dass aufgrund der alternden Bevölkerung die Zahl der älteren Menschen, die ertrinken, zunimmt. Die DLRG feiert ihr Jubiläum am Samstag in Bad Nenndorf. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil wird auf einem Familienfest dabei sein.

DLRG-Jubiläum: Alarmierende Zahlen zur Schwimmfähigkeit von Kindern

„Oft sind gesundheitliche Probleme der Auslöser“, erklärte Vogt. Sie ist überzeugt, dass „ein besseres Verständnis der Problematik dazu beitragen könnte, einige der tödlichen Unfälle zu verhindern“. Sie betont jedoch, dass der Fokus auf den jüngsten Generationen liegen muss. Vogt drängt darauf, dass „alle Kinder in der Schule zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden“. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DLRG ist der Anteil der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, zwischen 2017 und 2022 von 10 auf 20 Prozent gestiegen. „Nur die Schule erreicht alle Jungen und Mädchen“, betonte sie.

„Wir brauchen in erster Linie genügend Schwimmbäder im ganzen Land“, forderte Vogt. Sie fügte hinzu, dass auch Wasserretter nur dort ausgebildet werden können, wo es gut ausgestattete Hallenbäder gibt. „Bund, Länder und Kommunen müssen ihre Bemühungen für eine bedarfsgerechte Bäderinfrastruktur in Deutschland verstärken“, mahnte sie. Dies gilt auch für Freibäder als besonders sichere Badeorte. „Denn Unfälle passieren vor allem an meist unbewachten Flüssen und Seen.“

110 Jahre DLRG: Kampf gegen steigende Ertrinkungszahlen geht weiter

Die Rettungsschwimmer erinnerten daran, dass bis ins frühe 20. Jahrhundert nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung schwimmen konnten. Damals ertranken jährlich etwa 5000 Menschen. Der teilweise Einsturz der Seebrücke in Binz auf Rügen im Juli 1912, bei dem 16 Menschen im Wasser starben, führte laut DLRG zu einem Umdenken. Am 19. Oktober 1913 wurde die DLRG in Leipzig gegründet.

Heute zählt die DLRG nach eigenen Angaben rund 580.000 Mitglieder. Mehr als 42.000 Rettungsschwimmer wachen jährlich über 2,5 Millionen Stunden lang über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Bis zum 25. Juli dieses Jahres ertranken in deutschen Gewässern mindestens 192 Menschen. Das sind 21 weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. „Sicheres Schwimmen ist der beste Schutz vor dem Ertrinken“, sagte Vogt. „Es geht nicht nur um Sport und Spaß, es geht ums Überleben.“

