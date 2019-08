Familientragödie: Jugendamt rettet verwahrloste Kleinkinder aus „Spelunke“

Hintergrund: Suchtprobleme mit Alkohol

+ © Niehues In diesem Gebäude lebten die Zweijährigen. © Niehues

Das Jugendamt des Landkreises Vechta hat am Montagabend in einer Werkarbeiter-Unterkunft in Dinklage zwei Kleinkinder in Obhut genommen. Sie sollen, so ergaben Recherchen dieser Zeitung, körperlich, sozial und seelisch verwahrlost vorgefunden worden sein. Demnach bestand Gefahr, dass die Zweijährigen verhungern und verdursten, weil eine verlässliche Betreuung nicht gegeben war. Ein Bewohner der Unterkunft, in der die Familie lebte, soll das Jugendamt informiert haben.