Digitale Suchtberatung: Plattform in Bremen und Niedersachsen bereit

Von: Johannes Nuß

Die „DigiSucht“-Plattform ermöglicht ab sofort einen niedrigschwelligen Zugang zu kostenfreier und professioneller Suchtberatung in Bremen und Niedersachsen.

Hannover/Bremen – Seit Montag ist die digitale Beratungsplattform „DigiSucht“ der Länder Bremen und Niedersachsen unter www.suchtberatung.digital erreichbar. Die Plattform richtet sich an suchtgefährdete und suchtkranke Menschen sowie deren Angehörige. Ratsuchende können sich auf der „DigiSucht“-Plattform mit ihrem Anliegen in einem geschützten und anonymen Rahmen an qualifizierte Suchtberaterinnen und Suchtberater wenden. Angesichts steigender Zahlen von Suchtkranken, auch aufgrund von Homeoffice, dringend notwendig.

Die Plattform „DigiSucht“ bietet in Bremen und Niedersachsen ein niedrigschwelliges Angebot für Süchtige an, um mit dem professionellen Hilfesystem in Kontakt zu kommen. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Umgesetzt wird die digitale Beratung in Bremen und Niedersachsen unter Beteiligung von drei Suchtberatungsstellen. Ratsuchende können auf der Plattform Kontakt zu den Fachkräften aufnehmen, ihr Anliegen per Nachricht übermitteln oder einen Termin für einen direkten Austausch per Videochat oder per Messenger buchen. Die auf der Plattform vorhandenen digitalen Tools und Übungen (beispielsweise Konsumtagebuch, Motivationswaage u.ä.) helfen dabei, den digitalen Beratungsprozess zu strukturieren und unterstützen bei einer Verhaltensänderung.

Das ist die DigiSucht Plattform Die Konzeption, technische Umsetzung und der jetzt angelaufene Modellbetrieb der „DigiSucht“-Plattform werden gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG). An der Entwicklung beteiligt waren Expertinnen und Experten aus Suchtberatungsstellen, Landesstellen für Suchtfragen sowie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Die Administration und Organisation von „DigiSucht“ auf Landesebene erfolgt durch Landeskoordinierungsstellen, die von den zuständigen Landesministerien benannt wurden. Die „DigiSucht“-Plattform wird zunächst im Rahmen einer Modellphase bis Ende September 2023 getestet und evaluiert. Aufgrund des großen Interesses seitens der Suchtberatungsstellen sollen bereits im Laufe des Jahres 2023 weitere Beratungsstellen an die Plattform angeschlossen werden. Nach dem Ende der Modelllaufzeit ist eine Finanzierung der Plattform über die Bundesländer vorgesehen. Ziel ist es, die Plattform gemäß den Anforderungen von Ratsuchenden und Fachkräften kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln. Verantwortlich für die Umsetzung des „DigiSucht“-Projektes ist die delphi Gesellschaft für Forschung, Beratung und Projektentwicklung mbH in Berlin. Die technische Umsetzung erfolgt durch die Virtual Identity AG. Technisch baut die „DigiSucht“-Plattform auf eine Open-Source-Software des Deutschen Caritasverbands (DCV) auf, die bereits seit mehreren Jahren erfolgreich für die themenübergreifende Onlineberatung genutzt wird und deren Entwicklung ebenfalls durch Mittel des Bundes gefördert wurde. (Quelle: Pressestelle des Bremer Senats)

Bei Bedarf erfolgt eine Vermittlung der Ratsuchenden in die vorhandenen Hilfestrukturen vor Ort. „Der digitale Zugang und die digitalen Beratungstools ergänzen und erweitern die Möglichkeiten der Suchtberatung. Ziel ist, die Inanspruchnahme der Beratung zu erleichtern und neue Zugangswege insbesondere für junge Menschen herzustellen“, sagt Claudia Bernhard, Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz in Bremen.

Digitale Suchtberatung: Niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme mit professionellem Hilfesystem

Digitale Angebote wie „DigiSucht“ sind für viele suchtgefährdete und suchtkranke Menschen der erste Kontakt mit dem professionellen Hilfesystem. Mit der Plattform wird erstmals eine länder- und trägerübergreifende technische Infrastruktur für diesen niedrigschwelligen Zugang vorgehalten. Mit den vorhandenen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und den digitalen Tools eröffnet „DigiSucht“ den ambulanten Suchtberatungsstellen zudem die Möglichkeit, hybride Beratungskonzepte wie die digital gestützte Beratung vor Ort systematisch auszubauen.

Davon sollen auch bestehende Klientinnen und Klienten in Suchtberatungsstellen von „DigiSucht“ profitieren. Die digitalen Tools, die zum Start der Plattform zunächst die Themen Alkohol, Cannabis und Glücksspiel adressieren, sollen kontinuierlich ausgebaut und um weitere Themen erweitert werden.