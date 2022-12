Diese Kriminalfälle sorgten in Niedersachsen und Bremen 2022 für Aufsehen

Von: Fabian Raddatz

Vermisstenfälle, Gewaltverbrechen und Kurioses. 2022 hielt für die Helfer von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr einige bewegende Einsätze bereit.

Hannover/Bremen – Vom spektakulären Schokoladen im großen Stil bis zum Pizzeria-Chef, der Räuber in die Flucht schlug: Das Jahr hielt in Bremen und Niedersachsen einige Kriminalfälle bereit, die für Aufsehen sorgten – und die Helfer von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auf Trab hielten.

Dabei bewegte der Fall des kleinen Joe aus Oldenburg zahlreiche Menschen im ganzen Bundesgebiet. Der Achtjährige verschwand im Juni dieses Jahres nicht unweit von seinem Haus. Tagelang wurde fieberhaft nach dem geistig beeinträchtigten Jungen gesucht. Auf den sozialen Medien schlossen sich Hunderte Freiwillige zusammen, um nach Joe zu suchen.

Die spektakulärsten Kriminalfälle 2022 aus Niedersachsen und Bremen: Viele rechneten nicht mehr damit, Joe noch lebend zu finden

Doch der kleine Junge war wie vom Erdboden verschluckt, jeder noch so kleiner Hinweis, der bei der Polizei einging, entpuppte sich als falsche Spur. Und jeden Tag sanken die Chancen, das Kind noch lebend zu finden, rapide. Doch als viele bereits die Hoffnung aufgegeben haben, hörte ein Spaziergänger morgens ein leises Wimmern.

Es kam aus einem Gully. Der Mann rief daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten den Abwasserschacht und fanden die kleinen Joe, ermüdet, unterkühlt, aber insgesamt wohlauf. Ganze acht Tage lang harrte der Junge in seinem kalten und dunklen Gefängnis aus. Heute geht die Polizei davon aus, dass Joe ohne Fremdeinwirkung in den Schacht krabbelte, dort die Orientierung verlor und sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Dieser Fall aus Bremerhaven schockierte in diesem Jahr besonders

Doch nicht jede Geschichte ging in diesem Jahr so glimpflich aus, wie die des kleinen Joe. Auch eine Mutter aus Bremerhaven wurde Anfang Februar als vermisst gemeldet. Wochenlang waren Helfer auf der Suche nach ihr, von ihr fehlte allerdings jede Spur.

Dann, rund einen Monat später, fand ein Passant einen Koffer, der in der Weser trieb. Der Mann verständigte die Behörden. Die Polizei vermeldete einen Tag später in einer Pressemitteilung die schreckliche Nachricht: Im Koffer hätten sich Leichenteile der vermissten 32-Jährigen befunden.

Wer der Frau das angetan hat, ist bis heute unklar. Der Ehemann der Getöteten steht derzeit in Bremen wegen Mordverdachts vor Gericht.

Kurioser Kriminalfall: Pizzabäcker verdrischt Räuber in Osnabrück

Der wohl kurioseste Raubüberfall des Jahres ereignete sich in der Pizzeria Alberto in Osnabrück. Als zwei bewaffnete und maskierte Räuber am späten Abend in die Filiale eindringen, ist nur noch der 56 Jahre alte Inhaber da. Unter vorgehaltener Pistole verlangen die beiden Räuber plötzlich Pizzas.

Der Pizzabäcker fackelt nicht lang, greift beherzt zum Pizzaschieber und verdrischt die beiden Täter. Die nehmen Reißaus. Laut Polizei waren beide Räuber männlich, trugen blaue OP-Masken und wirkten auffallend jung – etwa 16 Jahre.

Schoko-Diebe erbeuten Süßigkeiten im Wert von mindestens 1000 Euro

Unüblich war auch die Ausbeute in diesem Fall: Unbekannte hatten aus dem Lagerraum eines Bäckereigeschäftes in Emden Schokolade im Wert eines vierstelligen Betrags gestohlen. Die Täter waren in den Keller des Geschäftes in Emden eingedrungen und hatten dort eine große Menge an Schokolade mitgenommen, teilte die Polizei mit.

Die Süßwaren seien dort für die Herstellung bestimmter Backwaren in größeren Mengen gelagert worden. Was die Diebe mit der Masse an Schokolade anstellen wollten, blieb unklar.

Frauen lösen Polizeieinsatz in Freibad in Bremen aus

Für Schlagzeilen sorgte auch der „Oben ohne“-Protest von Dutzenden Frauen in einem Schwimmbad in Bremen. Auf Twitter schrieben die Veranstalter, eine feministische Gruppierung aus Bremen: „Bei unserer Aktion ‚Free the nippel – gleichberechtigt Oberkörperfrei im Schwimmbad‘ heute im Horner Bad wollten wir normalisieren, dass Menschen aller Geschlechter entspannt ins Schwimmbad gehen können – auch oberkörperfrei.“

Die Teilnehmenden genossen nach eigenen Angaben die Sonne und rutschten auf der Wasserrutsche im Horner Freibad. Nach Informationen der Polizei alarmierten Bad-Mitarbeiter die Beamten, weil die Frauen die Anlage trotz Aufforderung nicht verlassen wollten. „Nach einem Gespräch mit den Einsatzkräften packten die Frauen ihre Sachen zusammen und verließen das Gelände“, schrieb die Polizei in einer Mitteilung.