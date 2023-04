Polizei in Diepholz macht dicken Fund

Von: Fabian Raddatz

Da dürften die Beamten nicht schlecht gestaunt haben. Als sie in Diepholz einen Autofahrer kontrollieren, verriet dieser sich durch seine Nervosität.

Diepholz – Es sollte eigentlich eine routinemäßige Kontrolle werden, doch dann machten die Polizisten in Diepholz einen dicken Fund. Gegen 19:20 Uhr am Montagabend, 10. April 2023, stoppten sie einen Autofahrer an der Steinfelder Straße. Der Mann aus Dissen hatte in seinem Kombi mehrere größere Kartons transportiert.

Polizei in Diepholz macht dicken Fund: „Strafverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet“

Als die Beamten den Mann befragten, antwortete dieser sehr nervös – die Beamten entschlossen sich, einmal näher zu schauen. Und tatsächlich: Im Kofferraum des Fahrzeuges werden sie fündig.

Nicht nur in den Kartons, auch der gesamte Kofferraum war voll mit Zigaretten. Ganze 1434 Stangen fanden die Beamten vor. Selbst in der Dachbox fanden sie welche. „Da alle Stangen unverzollt waren, wurden sie beschlagnahmt und gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

„Wenn der Mann die Zigaretten verzollt gehabt hätte, hätte er sie behalten dürfen, so sind sie nun weg – und auf den Mann könnten nun etwa 58.000 Euro an Zoll-Nachzahlungen warten“, sagte Polizei-Sprecher Thomas Gissing auf Nachfrage.