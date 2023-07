Weckruf für Zehntausende: Alexander Marcus eröffnet den Deichbrand-Samstag – die Fotos

Von: Marvin Köhnken, Lia Stoike

Das Deichbrand-Festival ist um ein Highlight reicher: Am Samstag begann Alexander Marcus, der selbsternannte King of Electrolore, den Tag auf der Bühne – und Zehntausende feierten beim Frühsport Special mit. Das Infield war bereits um 12 Uhr komplett gefüllt. Was für ein Auftakt in den Tag, wie die Fotos beweisen.

