Deutschland Tour 2023: Dieses Radrennen führt von Hannover über Syke bis nach Bremen

Von: Marcel Prigge

Von Hannover über Syke bis nach Bremen: Die letzte Etappe der Deutschland Tour 2023 führt am 27. August durch Niedersachsen. (Archivbild / Montage) © Deutschland Tour /Harry Koerber/Imago

Die letzte Etappe der Deutschland Tour 2023 führt in diesem Jahr durch Niedersachsen. Profis und Amateure machen sich während des Radrennens am 27. August von Hannover nach Bremen auf – und kommen dabei auch durch Syke.

Hannover/Bremen – Es ist wieder so weit: Vom 23. bis zum 27. August findet an fünf Renntagen die Deutschland Tour 2023 statt. Jedes Jahr lockt das große deutsche Radrennen mehr als 500.000 Besucher an die Rennstrecken der Etappen. In diesem Jahr durchfahren die Profis auch Niedersachsen, Syke und Bremen. Denn in einer Sprint-Schlussetappe endet die Deutschland Tour in der Überseestadt der Hansestadt.

Dieses Radrennen führt von Hannover bis nach Bremen: Deutschland Tour 2023

Vom 23. bis zum 27. August treten die Profis während der Deutschland Tour 2023 in die Pedale. Das fünftägige Radrennen startet in St. Wendel im Saarland und führt über Essen bis nach Bremen. Hunderttausende Zuschauer stehen jährlich an der Strecke, mehr als fünf Millionen Menschen schauen sich das Rad-Spektakel an den Bildschirmen an. Die TV-Bilder werden zudem in 190 Länder ausgestrahlt.

Deutschland Tour 2023: Die Strecke und Etappen im Überblick

Der Auftakt der Deutschland Tour 2023 steht am 23. August ein Prolog in St. Wendel an. In einem Prolog werden die Profis 2,2 Kilometer auf Zeit fahren. Anschließend geht es in der ersten Etappe am 24. August auf 178 Kilometern von St. Wedel nach Merzig. Ein komplett saarländischer Renntag.

Alle Etappen der Deutschland Tour 2023: Der Schlusssprint wird in diesem Jahr in Bremen ausgetragen. © Deutschland Tour

Am 25. August treten die Profis in Hessen an. Die zweite Etappe – und auch gleich die längste der diesjährigen Tour – führt auf 190 Kilometern von der Kasseler Innenstadt bis nach Winterberg. Tags darauf bleiben die Radfahrer im Sauerland. Von Arnsberg-Neheim führt die Strecke auf 174 Kilometern mit 1520 Höhenmetern nach Essen. Anschließend geht es für die Profis nach Hannover, von wo die letzte Etappe der Tour startet.

Von Hannover über Syke bis nach Bremen: Die letzte Etappe der Deutschland Tour führt durch Niedersachsen

Der Schlusstag der Deutschland Tour 2023 führt am 27. August in das flache Terrain Niedersachsens. Gestartet wird vor dem Neuen Rathaus Hannovers und die Fahrer verlassen die Landeshauptstadt in südlicher Richtung.

Das Höhenprofil der letzten Etappe der Deutschland Tour 2023: Eher eine Sprint- als eine Bergetappe. © Deutschland Tour

Die ersten und einzigen Hügel, die es zu erklimmen gilt, warten im ersten Etappendrittel unweit des Steinhuder Meers. Die Weser wird erstmals in Stolzenau passiert. Anschließend geht es in Richtung Hoya und dann nach Syke, wo das Friedeholz-Waldgebiet mit seinen kleinen Erhebungen die sonst sehr flache Etappe unterbricht. Über die Karl-Carstens-Brücke fahren die Rennrad-Profis nach Bremen Es geht vorbei am Weserstadion und dem Marktplatz.

In der Überseestadt wird das Finale eingeläutet. Gleich dreimal wird das Zielgebiet – fünf Kilometer vom Viertel bis in die Überseestadt – durchfahren, bevor die Fahrer mit einem Sprint auf der Zielgeraden den Tagessieg ausfahren.

Auch Amateure können teilnehmen: Zielsprint in Bremen bei der TK Cycling Tour

Neben den Profis können auch Amateure an der letzten Etappe der Deutschland Tour 2023 teilnehmen. Die ehemals Jedermann-Tour (jetzt TK Cycling Tour) wird über Teile der Profistrecke laufen. Interessierte können sich für eine Streckenlänge von 55 oder 110 Kilometern anmelden. Die Veranstalter erwarten etwa 3000 Teilnehmende, die als Höhepunkt ihres Rennens durch das Ziel der Profis fahren.