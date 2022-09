Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Niedersachsen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Gewitterwarnung für Niedersachsen herausgegeben. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Im Westen Deutschlands müssen die Menschen am Mittwoch mit starken Gewittern rechnen. So drohen auch in Niedersachsen heute Starkregen und Sturmböen.

Offenbach (dpa) – Im Westen Deutschlands müssen die Menschen am Mittwoch mit starken Gewittern rechnen. Für Teile von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht amtliche Warnungen. „Eine Tiefdruckrinne über Südwestdeutschland verlagert sich mit feuchtwarmer und instabiler Luft nordostwärts“, hieß es.

Zudem müsse mit schauerartigem Regen und lokal auch Starkregen gerechnet werden. Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometer seien möglich. Die Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände achten, warnte der DWD. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Niedersachsen heute: Hagel und Sturmböen nicht augeschlossen

Am Tag dürften sich die Gewitter laut DWD zunächst etwas abschwächen, am Mittag aber wieder kräftiger werden. Auch dann seien wieder lokaler Starkregen und Unwetter möglich. Hagel und Sturmböen sind laut Vorhersage nicht ausgeschlossen.

Für die Landwirtschaft dürfte die Vorhersage eine willkommende Erholung bedeuten. Zahlreiche Betriebe leider unter der Dürre. Auch die Maisernte im Landkreis Diepholz begann in diesem Jahr viel früher als sonst, es war einfach zu trocken und zu heiß in Niedersachsen.