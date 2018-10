Börteboote aus Helgoland kommen in Berlin an

Am Tag der Deutschen Einheit

Helgoland - Nach über einer Woche Fahrt über die Nordsee, die Elbe und mehrere Kanäle haben zehn Börteboote aus Helgoland am Mittwoch die Hauptstadt Berlin erreicht. Dort machten sie am Vormittag am Spree-Ufer in Sichtweite des Reichstages fest, wie die Sprecherin der Kapitäne, Claudia Gröning, mitteilte.